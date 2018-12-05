У Верховній Раді пропонують знову присвоїти Степану Бандері звання Героя України

У Верховній Раді в середу, 5 грудня, був зареєстрований проект постанови про звернення до президента України щодо присвоєння Степану Бандері звання Героя України (посмертно). Ініціаторами проекту постанови, текст якої ввечері був оприлюднений на сайті парламенту, виступив 21 народний депутат.

У пояснювальній записці до проекту йдеться, що щодо особи Степана Бандери поширюються вигадані міфи та відверто неправдива інформація. "Однією з причин такої ситуації є відсутність офіційного визнання з боку української держави вкладу Степана Бандери у становлення незалежної Української держави", - йдеться у записці. У ній також зазначається, що визнання Степана Бандери Героєм України вимагають місцеві громади.

Нагадаємо, 22 січня 2010 року тодішній президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв Степану Бандері звання Героя України. Утім 2 квітня 2010 року, вже після приходу до влади Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд позбавив Бандеру цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд України залишив у силі це рішення.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 в селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. В 1940 році очолив Організацію українських націоналістів. Він був вбитий агентом КДБ Богданом Сташинським 15 жовтня 1959 року у Мюнхені, де і похований.