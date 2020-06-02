 У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку Авакова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку Авакова

Проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, який зареєстровано у Верховній Раді України, ініціювали 55 народних депутатів.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

У Верховній Раді України в п'ятницю, 5 червня, зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Ініціаторами постанови виступили 55 депутатів, серед яких представники партій "Голос" та "Слуга народу".

Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк підтвердив, що постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Текст постанови на сайті парламенту, однак, поки що не оприлюднений.

Раніше цього дня перед Верховною Радою відбулась акція, учасники якої вимагали відправити Арсена Авакова у відставку. За підрахунками агенції "Українські новини", участь в ній взяли близько тисячі людей. Мітингувальники скандували: "Геть Авакова!", "Аваков - чорт!".

Сам Аваков під час виступу у парламенті розповів депутатам про боротьбу з організованою злочинністю, охорону громадського порядку та гарантування безпеки громадян та про стан розслідування найбільш резонансних справ.

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