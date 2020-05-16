У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

Німецька футбольна ліга (DFL) розробила план повернення глядачів на стадіони вже з початку нового сезону Бундесліги у вересні цього року. Про це із посиланням на інформацію DFL у четвер, 2 липня, повідомляє газета Bild.

Передумовою для цього є дотримання суворих заходів гігієни та зменшення кількості глядачів на трибунах, пише видання. При цьому кожен з клубів буде самостійно узгоджувати правила проведення ігор із місцевою владою.

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Футбол із половиною глядачів

За даними Bild, найбільше у цьому плані просунувся клуб "РБ Лейпциг". "Ми розробили концепт матчів з фанатами у новому сезоні та обговорили його з медичним відомством Лейпцига", - цитує видання слова операційного директора клубу Ульріха Вольтера (Ulrich Wolter).

За його словами, відомство принципово погодилося із концептом, згідно з яким ігри почнуться лише із половиною заповнених місць на стадіоні. Втім, можливим це стане за умови, якщо ситуація з епідемією COVID-19 розвиватиметься позитивно, а політики з вересня дозволять проводити масові спортивні заходи за участю фанів.

У випадку стадіону у Лейпцигу це означатиме, що заповненими будуть лише близько 21 тисячі місць, а у кожного глядача крісла поруч залишатимуться порожніми. Також буде обов'язковим носіння масок, а фанів заохочуватимуть прибувати на місце проведення гри на авто, а не громадським транспортом, аби зменшити ризик поширення інфекції.

15 травня після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги, які проходять за порожніх трибун.