У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня. Передбачається, що при цьому половина місць на стадіонах залишатимуться пустими.
Німецька футбольна ліга (DFL) розробила план повернення глядачів на стадіони вже з початку нового сезону Бундесліги у вересні цього року. Про це із посиланням на інформацію DFL у четвер, 2 липня, повідомляє газета Bild.
Передумовою для цього є дотримання суворих заходів гігієни та зменшення кількості глядачів на трибунах, пише видання. При цьому кожен з клубів буде самостійно узгоджувати правила проведення ігор із місцевою владою.
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Футбол із половиною глядачів
За даними Bild, найбільше у цьому плані просунувся клуб "РБ Лейпциг". "Ми розробили концепт матчів з фанатами у новому сезоні та обговорили його з медичним відомством Лейпцига", - цитує видання слова операційного директора клубу Ульріха Вольтера (Ulrich Wolter).
За його словами, відомство принципово погодилося із концептом, згідно з яким ігри почнуться лише із половиною заповнених місць на стадіоні. Втім, можливим це стане за умови, якщо ситуація з епідемією COVID-19 розвиватиметься позитивно, а політики з вересня дозволять проводити масові спортивні заходи за участю фанів.
У випадку стадіону у Лейпцигу це означатиме, що заповненими будуть лише близько 21 тисячі місць, а у кожного глядача крісла поруч залишатимуться порожніми. Також буде обов'язковим носіння масок, а фанів заохочуватимуть прибувати на місце проведення гри на авто, а не громадським транспортом, аби зменшити ризик поширення інфекції.
15 травня після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги, які проходять за порожніх трибун.