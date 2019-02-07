У Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік Гуайдо

У Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник венесуельської армії Рубен Хіменес заявив, що визнає Гуайдо легітимним перехідним президентом, повідомляє у неділю, 10 лютого, агенція edp.

"90 відсотків збройних сил незадоволені. Солдатів використовують, щоб утримувати уряд Мадуро (глави Венесуели Ніколаса Мадуро, - Ред.) при владі", - заявив Хіменес.

До цього часу армія цілковито перебувала на боці Мадуро. Однак тиждень тому на бік Гуайдо перейшов генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес.

Як повідомлялося, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, а також низка інших країн визнали його законним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними.

Наразі у Венесуелі спостерігається складна соціально-економічна ситуація. Вона пов'язана, зокрема, з високим рівнем інфляції у країні. Місцеві жителі страждають від злиднів і браку їжі.