 У Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2019

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Новини

У Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік Гуайдо

Ще один високопоставлений військовий венесуельської армії перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник Рубен Хіменес заявляє, що 90 відсотків військових - незадоволені політикою Мадуро.

Венесуельські солдати

Венесуельські солдати

У Венесуелі ще один високопоставлений військовий перейшов на бік тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Полковник венесуельської армії Рубен Хіменес заявив, що визнає Гуайдо легітимним перехідним президентом, повідомляє у неділю, 10 лютого, агенція edp.

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Таким чином Ніколас Мадуро намагається не допустити надходження гуманітарної допомоги з Колумбії, кажуть опозиціонери. (06.02.2019)

Генерал венесуельських військово-повітряних сил засудив "диктаторське" президентство Ніколаса Мадуро та визнав главою держави Хуана Гуайдо. У Каракасі мають відбутися акції прихильників та противників влади. (02.02.2019)

"90 відсотків збройних сил незадоволені. Солдатів використовують, щоб утримувати уряд Мадуро (глави Венесуели Ніколаса Мадуро, - Ред.) при владі", - заявив Хіменес.

До цього часу армія цілковито перебувала на боці Мадуро. Однак тиждень тому на бік Гуайдо перейшов генерал військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес.

Як повідомлялося, Хуан Гуайдо у січні проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. США, а також низка інших країн визнали його законним лідером Венесуели. Глава Венесуели Ніколас Мадуро вважає дії опозиції незаконними.

Наразі у Венесуелі спостерігається складна соціально-економічна ситуація. Вона пов'язана, зокрема, з високим рівнем інфляції у країні. Місцеві жителі страждають від злиднів і браку їжі.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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