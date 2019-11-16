У Венесуелі обрали одразу двох голів Національної асамблеї

Венесуельська Національна асамблея у неділю, 5 січня, під час двох окремих голосувань призначила двох голів парламенту. Спочатку за відсутності опозиційних депутатів відбулося голосування за прихильника глави країни Ніколаса Мадуро - Луїса Парра. За даними ЗМІ, які посилаються на прибічників Мадуро, за це рішення було, за різними даними, 81-84 голоси у парламенті, що складається зі 165 місць.

Під час цього голосування сили безпеки за наказом Мадуро охороняли будівлю національної асамблеї та не пускали туди представників опозиції. Ті у відповідь назвали такі дії "парламентським переворотом". За їхніми даними, число голосів на підтримку Парра не відповідало мінімально необхідним. Опозиціонер, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що ніякого голосування не відбулося, передає телеканал VPI TV. Він намагався перелізти через огорожу та потрапити до Національної асамблеї, однак поліцейські зупинили його.

Луїс Парра (в центрі) після голосування

Після того, як опозиційним депутатам протягом чотирьох годин не вдалося потрапити до парламенту, вони зібрались у редакції місцевої газети El Nacional та провели власне голосування. На ньому вони призначили головою Національної асамблеї Хуана Гуайдо. За нього віддали голоси 100 депутатів. Гуайдо пообіцяв "забезпечити виконання" Конституції у своїй подвійній ролі голови парламенту та тимчасового президента.

Мадуро - за Парра, США та ЄС - за Гуайдо

Ніколас Мадуро в неділю визнав Луїса Парра новим головою парламенту. "Національна асамблея прийняла рішення, і тепер там нове керівництво… Депутат Хуан Гуайдо був вигнаний з Національної асамблеї голосами своєї власної опозиції", - заявив Мадуро в телезверненні.

Своєю чергою Національна асамблея у своєму твіттері опублікувала результати голосування за посаду голови парламенту. Згідно з ними, перемогу здобув Хуан Гуайдо. "100 голосів, це голосування демонструє прихильність демократичних сил Венесуелі. Незважаючи на розбіжності і загрози, запанували єдність і національні інтереси", - йдеться в коментарі до результатів голосування.

Привітали Гуайдо з обранням на посаду голови Національної асамблеї і США. "Він законний глава Національної асамблеї і, отже, легітимний тимчасовий президент Венесуели", - заявив держсекретар США Майк Помпео. Продовжують вважати його легітимним головою парламенту і в Євросоюзі. У заяві, оприлюдненій на сайті ЄС, говориться, що голосування проходило з порушеннями і було не сумісне з законними процесами. Брюссель продовжить визнавати Хуана Гуайдо законним головою Національної асамблеї до тих пір, "поки у Венесуелі не будуть забезпечені умови для належного голосування".

Політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.