 У Венесуелі обрали одразу двох голів Національної асамблеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2020

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Новини

У Венесуелі обрали одразу двох голів Національної асамблеї

Прихильники Ніколаса Мадуро не пустили в парламент опозицію та оголосили головою Національної асамблеї Луїса Парра. Опозиція не визнала це та проголосувала за тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Хуан Гуайдо намагається потрапити до оточеної силами безпеки Національної асамблеї

Хуан Гуайдо намагається потрапити до оточеної силами безпеки Національної асамблеї

Венесуельська Національна асамблея у неділю, 5 січня, під час двох окремих голосувань призначила двох голів парламенту. Спочатку за відсутності опозиційних депутатів відбулося голосування за прихильника глави країни Ніколаса Мадуро - Луїса Парра. За даними ЗМІ, які посилаються на прибічників Мадуро, за це рішення було, за різними даними, 81-84 голоси у парламенті, що складається зі 165 місць.

Під час цього голосування сили безпеки за наказом Мадуро охороняли будівлю національної асамблеї та не пускали туди представників опозиції. Ті у відповідь назвали такі дії "парламентським переворотом". За їхніми даними, число голосів на підтримку Парра не відповідало мінімально необхідним. Опозиціонер, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо заявив, що ніякого голосування не відбулося, передає телеканал VPI TV. Він намагався перелізти через огорожу та потрапити до Національної асамблеї, однак поліцейські зупинили його.

Луїс Парра (в центрі) після свого обрання головою парламенту

Луїс Парра (в центрі) після голосування

Після того, як опозиційним депутатам протягом чотирьох годин не вдалося потрапити до парламенту, вони зібрались у редакції місцевої газети El Nacional та провели власне голосування. На ньому вони призначили головою Національної асамблеї Хуана Гуайдо. За нього віддали голоси 100 депутатів. Гуайдо пообіцяв "забезпечити виконання" Конституції у своїй подвійній ролі голови парламенту та тимчасового президента.

Мадуро - за Парра, США та ЄС - за Гуайдо

Ніколас Мадуро в неділю визнав Луїса Парра новим головою парламенту. "Національна асамблея прийняла рішення, і тепер там нове керівництво… Депутат Хуан Гуайдо був вигнаний з Національної асамблеї голосами своєї власної опозиції", - заявив Мадуро в телезверненні.

Своєю чергою Національна асамблея у своєму твіттері опублікувала результати голосування за посаду голови парламенту. Згідно з ними, перемогу здобув Хуан Гуайдо. "100 голосів, це голосування демонструє прихильність демократичних сил Венесуелі. Незважаючи на розбіжності і загрози, запанували єдність і національні інтереси", - йдеться в коментарі до результатів голосування.

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Тисячі людей вийшли в Каракасі на акцію проти глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо пообіцяв продовження демонстрацій. (16.11.2019)

Привітали Гуайдо з обранням на посаду голови Національної асамблеї і США. "Він законний глава Національної асамблеї і, отже, легітимний тимчасовий президент Венесуели", - заявив держсекретар США Майк Помпео. Продовжують вважати його легітимним головою парламенту і в Євросоюзі. У заяві, оприлюдненій на сайті ЄС, говориться, що голосування проходило з порушеннями і було не сумісне з законними процесами. Брюссель продовжить визнавати Хуана Гуайдо законним головою Національної асамблеї до тих пір, "поки у Венесуелі не будуть забезпечені умови для належного голосування".

Політична криза у Венесуелі триває уже майже рік. У січні 2019 року голова парламенту Хуан Гуайдо, який представляє опозицію, оголосив себе тимчасовим президентом. Близько півсотні держав, серед яких і Німеччина, визнали його легітимним лідером. Водночас глава Венесуели Ніколас Мадуро користується підтримкою армії і силових структур, його легітимність визнають, зокрема, Росія, Китай і Куба.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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