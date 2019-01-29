У Венесуелі затримали іноземних журналістів

Напередодні в Венесуелі затримали кількох іноземних журналістів, які працювали на іспанську агенцію новин EFE та французький телеканал TF1. МЗС Іспанії наполягає на негайному звільненні затриманих репортерів.
Правоохоронці та спецслужби Венесуели затримали кількох іноземних журналістів, котрі висвітлювали протести опозиції проти влади президента Ніколаса Мадуро. Як стало відомо в четвер, 31 січня, серед затриманих співробітники іспанської агенції новин EFE та французького телеканалу TF1, передає інформагенція Reuters.
У представництві EFE у Венесуелі повідомили, що спочатку затримали фоторепортера агенції, котрий походить з Колумбії, та його водія. Затримання сталося саме тоді, коли журналіст висвітлював перебіг акції протесту венесуельської опозиції, наголошують у представництві EFE у Каракасі.
Згодом співробітники спецслужб Венесуели затримали в готелі ще одного репортера EFE, який має іспанське громадянство, а також телевізійну продюсерку іспанського інформагентства.
На повідомлення про затримання співробітників іспанської інформагенції вже відреагували в Мадриді. В міністерстві закордонних справ Іспанії наголосили, що вимагають "негайного" звільнення затриманих працівників ЗМІ. У зверненні іспанського МЗС до Венесуели наголошується на необхідності "поважати верховенство права, права людини та головні свободи, де свобода преси є однією з ключових складових", цитує агенція новин AFP.
Репортерів з Франції теж затримано
Раніше французькі дипломати повідомляли про затримання в Венесуелі двох співробітників французького телеканалу TF1. Затримані так само знімали антиурядові виступи в Венесуелі. На даний момент посольство Франції у Венесуелі намагається домогтися звільнення затриманих працівників ЗМІ, зазначає Reuters.
За кілька днів до того, в Венесуелі затримали кількох працівників преси з Чилі.
Як повідомлялося, масові протести проти Мадуро організовує опозиційний лідер Хуан Гуайдо, котрий нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. Напередодні він повідомив про проведення таємних зустрічей з представниками армії та сил безпеки. Про це Гуайдо написав у американському виданні New York Times.
Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові президентські вибори в країні, або вони визнають Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.
Згодом Мадуро заявив про свою готовність сісти за стіл переговорів з опозицією за посередництва третіх країн. Між тим Мексика та Уругвай закликали провести міжнародну конференцію для подолання кризи у Венесуелі шляхом діалогу між урядом та опозицією, повідомляє агенція новин dpa. Владу Мадуро підтримують Китай, Росія, Куба, Болівія та Нікарагуа.
Жертвами протистояння у Венесуелі, що триває з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.