У Венесуелі затримали іноземних журналістів

Правоохоронці та спецслужби Венесуели затримали кількох іноземних журналістів, котрі висвітлювали протести опозиції проти влади президента Ніколаса Мадуро. Як стало відомо в четвер, 31 січня, серед затриманих співробітники іспанської агенції новин EFE та французького телеканалу TF1, передає інформагенція Reuters.

У представництві EFE у Венесуелі повідомили, що спочатку затримали фоторепортера агенції, котрий походить з Колумбії, та його водія. Затримання сталося саме тоді, коли журналіст висвітлював перебіг акції протесту венесуельської опозиції, наголошують у представництві EFE у Каракасі.

Згодом співробітники спецслужб Венесуели затримали в готелі ще одного репортера EFE, який має іспанське громадянство, а також телевізійну продюсерку іспанського інформагентства.

На повідомлення про затримання співробітників іспанської інформагенції вже відреагували в Мадриді. В міністерстві закордонних справ Іспанії наголосили, що вимагають "негайного" звільнення затриманих працівників ЗМІ. У зверненні іспанського МЗС до Венесуели наголошується на необхідності "поважати верховенство права, права людини та головні свободи, де свобода преси є однією з ключових складових", цитує агенція новин AFP.

Репортерів з Франції теж затримано

Раніше французькі дипломати повідомляли про затримання в Венесуелі двох співробітників французького телеканалу TF1. Затримані так само знімали антиурядові виступи в Венесуелі. На даний момент посольство Франції у Венесуелі намагається домогтися звільнення затриманих працівників ЗМІ, зазначає Reuters.

За кілька днів до того, в Венесуелі затримали кількох працівників преси з Чилі.

Як повідомлялося, масові протести проти Мадуро організовує опозиційний лідер Хуан Гуайдо, котрий нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели. Напередодні він повідомив про проведення таємних зустрічей з представниками армії та сил безпеки. Про це Гуайдо написав у американському виданні New York Times.

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. 26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум президенту Венесуели Ніколасу Мадуро: або впродовж восьми днів він оголосить про нові президентські вибори в країні, або вони визнають Гуайдо тимчасовим главою країни. Цей ультиматум Мадуро рішуче відкинув.

Згодом Мадуро заявив про свою готовність сісти за стіл переговорів з опозицією за посередництва третіх країн. Між тим Мексика та Уругвай закликали провести міжнародну конференцію для подолання кризи у Венесуелі шляхом діалогу між урядом та опозицією, повідомляє агенція новин dpa. Владу Мадуро підтримують Китай, Росія, Куба, Болівія та Нікарагуа.

Жертвами протистояння у Венесуелі, що триває з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.