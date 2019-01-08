 У Венесуелі було затримано голову парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2019

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Новини

У Венесуелі було затримано голову парламенту

Опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, який критикував президента Мадуро, затримали, коли він їхав на протестний мітинг. Пізніше його відпустили.

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Співробітники спецслужби Венесуели у неділю, 13 січня, затримали, а потім відпустили голову Національної асамблеї країни, опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Політика зупинили на шосе між Каракасом та містом Ла-Гуайра, куди він їхав для участі в протестному мітингу. На відео, розміщеному в соціальних мережах, було видно, як чоловіка примусили сісти у позашляховик, передає агенція dpa. 

Пізніше Гуайдо у Twitter повідомив, що вже перебуває у штаті Варгас. "Режим намагався мене зупинити, але ніщо і ніхто не зупинить нас", - написав він. Влада країни не прокоментувала цей інцидент.

 

Раніше Хуан Гуайдо, який очолив Національну асамблею 5 січня, заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження. Він також закликав співгромадян вийти 23 січня на масові протести проти президента країни Ніколаса Мадуро, якого назвав "узурпатором".

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Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу. (12.01.2019)

На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року. (10.01.2019)

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.

Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.

Низка країн світу, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й закликали до проведення нових виборів.

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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Про готовність тимчасово перебрати на себе повноваження президента країни заявив голова парламенту Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо. Утім, він визнав, що для цього йому потрібна підтримка народу.

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Національна асамблея Венесуели визнала нелегітимним другий термін президентства Ніколаса Мадуро. Голова парламенту закликав військових допомогти відновити демократію у державі.

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