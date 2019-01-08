У Венесуелі було затримано голову парламенту

Співробітники спецслужби Венесуели у неділю, 13 січня, затримали, а потім відпустили голову Національної асамблеї країни, опозиційного лідера Хуана Гуайдо. Політика зупинили на шосе між Каракасом та містом Ла-Гуайра, куди він їхав для участі в протестному мітингу. На відео, розміщеному в соціальних мережах, було видно, як чоловіка примусили сісти у позашляховик, передає агенція dpa.

Пізніше Гуайдо у Twitter повідомив, що вже перебуває у штаті Варгас. "Режим намагався мене зупинити, але ніщо і ніхто не зупинить нас", - написав він. Влада країни не прокоментувала цей інцидент.

Раніше Хуан Гуайдо, який очолив Національну асамблею 5 січня, заявив про готовність перебрати на себе президентські повноваження. Він також закликав співгромадян вийти 23 січня на масові протести проти президента країни Ніколаса Мадуро, якого назвав "узурпатором".

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, офіційно розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Явка виборців під час тодішнього голосування становила менше 50 відсотків.

Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки. Вони закликали Мадуро повернутися до демократії.

Низка країн світу, які не визнали перемогу Мадуро, відкликали своїх послів із Каракаса, а США запровадили додаткові економічні санкції й закликали до проведення нових виборів.

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