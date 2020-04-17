 У Великобританії через коронавірус померло вже понад 20 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Новини

У Великобританії через коронавірус померло вже понад 20 тисяч осіб

У британських лікарнях через викликане коронавірусом захворювання COVID-19 вже померли понад 20 тисяч осіб. Лише за останню добу пішли з життя понад 700 людей.

Лікарня у Лондоні

Лікарня у Лондоні

У Великобританії за останню добу від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 померли в лікарнях 711 осіб. При цьому загальна кількість жертв коронавірусу з початку епідемії перевищила 20 тисяч, повідомляє в суботу, 25 квітня, агенство Reuters.

Тим часом британські медики планують з'ясувати, чи може плазма крові пацієнтів, які вилікувалися від COVID-19, допомогти в терапії цього захворювання. За даними міністерства охорони здоров'я країни, до 5000 серйозно хворих пацієнтів невдовзі зможуть щотижня отримувати плазму. "Я сподіваюся, що ця процедура стане важливою віхою в нашій боротьбі проти хвороби", - британський міністр охорони здоров'я Метью Генкок. Цей метод виявився дієвим під час спалаху захворювання SARS у 2002-2004 роках.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я в опублікованій 25 квітня науковій записці стверджує, що вироблення антитіл до коронавірусу у пацієнтів, які одужали від COVID-19, здатних захищати від повторного зараження досі не було доведено. ВООЗ також вказує на ризик повторного інфікування SARS-Cov-2.

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