У Великобританії скоригували дані про кількість померлих від COVID-19

Великобританія у середу, 29 квітня, різко відкоригувала у бік збільшення офіційну статистику кількості померлих внаслідок хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус. Відповідно до нових даних, кількість жертв становить 26 097. Днем раніше цей показник був 21 678, однак, він враховував лише дані про померлих внаслідок COVID-19 у лікарнях. Натомість уточнені дані охоплюють також статистику смертей у притулках для людей похилого віку та приватних домогосподарствах з Англії та Уельсу.

Консервативний уряд прем'єра Бориса Джонсона піддають критиці за надто пізнє запровадження карантинних обмежень. Також критики відзначають брак захисного одягу для медиків і недостатню кількість проведених тестів. У Великобританії планували до кінця квітня щодня тестувати на коронавірус сто тисяч осіб, проте поки вдалося досягнути лише третини цього показника.

За останніми даними, приблизно 165 тисяч осіб у країні мають позитивний тест на коронавірус. У середу, 29 квітня, було зафіксовано близько чотирьох тисяч нових випадків зараження. Попереднього дня від COVID-19 померло 765 осіб.

Дивитись відео 03:41 Поділитись З коронавірусом, але без карантину: чи виправданий підхід Швеції? (29.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bYNX З коронавірусом, але без карантину: чи виправданий підхід Швеції? (29.04.2020)