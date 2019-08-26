 У Великобританії припинили видобуток газу методом фрекінгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

У Великобританії припинили видобуток газу методом фрекінгу

Після зафіксованих на півночі Англії підземних поштовхів британський уряд знову заборонив використання суперечливого методу видобування природного газу.

Видобуток сланцевого газу компанією Cuadrilla

Видобуток сланцевого газу компанією Cuadrilla

Уряд Великобританії зупинив видобуток в країні природного газу із застосуванням технології фрекінгу. У суботу, 2 листопада, влада в Лондоні заявила про запровадження мораторію на цей спосіб видобутку сланцевого газу.

Міністерство у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії повідомило, що роботи з видобутку сланцевого газу припинені доти, поки не буде доведено безпечність фрекінгу. Досі уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона підтримував цей метод видобутку газу. Тим самим Лондон хотів знизити залежність країни від імпорту газу.

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Вперше уряд Великобританії запровадив заборону на видобуток газу методом фрекінгу у 2011 році і скасував його лише сім років по тому. Нинішня влада вирішила відмовитися від цієї технології після того, як в серпні 2019 року на півночі країни були зафіксовані підземні поштовхи. В даному регіоні енергетична компанія Cuadrilla вела роботи з видобутку сланцевого газу.

Техніка фрекінгу, яку різко критикують екологічні активісти, передбачає закачування суміші з води, піску і хімічних речовин під тиском на велику глибину і розрив твердих порід, переважно газоносних сланців. При цьому з щільної породи вивільнюється природний газ і починає надходити на поверхню.

Екологи виступають проти застосування цього методу у зв'язку з підвищенням ймовірності локальних землетрусів, а також через можливість зараження джерел води отруйними хімічними сполуками.

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