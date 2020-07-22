У Вашингтоні запровадили обов'язковий масковий режим

Міська голова Вашингтона ввела обов'язковий масковий режим через епідемію коронавірусу. Згідно з новими правилами, тепер маски потрібно носити і на свіжому повітрі. Винятки встановили для любителів спорту на вулиці.
Очільниця столиці Сполучених Штатів Мюріел Боузер посилила вимоги щодо носіння захисних масок через зростання кількості випадків нових інфікувань коронавірусом у Вашингтоні. Відтепер маски треба носити і на свіжому повітрі, повідомляє агенція новин AFP у середу, 22 липня.
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"Якщо є ймовірність більш тривалого контакту з іншою людиною, особи повинні одягати маски, як тільки вони виходять з дому", - заявила представниця Демократичної партії США Мюріел Боузер.
Вона опублікувала повідомлення у соцмережі Twitter із слоганом "Все просто: коли ви виходите з дому, ви повинні носити маску". Міська голова Вашингтона наголосила, що це правило особливо важливе, якщо люди не мають можливості триматися на відстані від інших.
Винятки з цього правила зробили для тих, хто хочуть займатися спортом на свіжому повітрі, якщо вони не наближатимуться до інших людей, а також для дітей до трьох років і для осіб, які їдять або п'ють.
Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, у США офіційно зареєстровано 3,9 мільйона інфікувань COVID-19, понад 143 тисячі жертв та більше 1,2 мільйона випадків одужання від коронавірусу.
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