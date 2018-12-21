У Ватикані вперше винесли вирок у справі про відмивання грошей

Кримінальний трибунал у Ватикані засудив італійського підприємця у сфері будівництва до 2,5 років ув'язнення за використання рахунку в банку Ватикану (Інституті релігійних справ) для відмивання коштів. Про це у четвер, 27 грудня, повідомила прес-служба Святого Престолу, додавши, що вирок було винесено ще 17 грудня. Це - перший вердикт ватиканського суду у справі про відмивання грошей після того, як держава-місто запровадила кримінальну відповідальність за цей злочин у 2010 році, повідомила агенція AP.

Підприємець Анджело Проєтті був взятий під домашній арешт у 2016 році під час розслідування ймовірного шахрайства із банкрутством його будівельної фірми Edil Ars Srl, яка виконувала роботи за контрактами для різних організацій Ватикану.

Влада держави-міста співпрацювала зі слідством після того, як у 2013 році було виявлено підозрілі операції з одного з рахунків Проєтті, тоді ж заарештували кошти в обсязі понад один мільйон євро. За рішенням суду, гроші були конфісковані.

У Ватикані цей судовий вирок назвали "принципово важливим" для роботи із запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму, які держава-місто розпочала в 2009 році, коли уклала відповідну угоду з Європейським Союзом. Ватикан переглянув свій кримінальний кодекс і вжив заходів для зміцнення нормативної бази свого банку, прагнучи позбутися репутації офшорної зони.