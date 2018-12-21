 У Ватикані вперше винесли вирок у справі про відмивання грошей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Ватикані вперше винесли вирок у справі про відмивання грошей

Італійського підприємця, який відмивав гроші через банк Ватикану, засудили до 2,5 років ув'язнення та конфіскації коштів. У Ватикані назвав цей вирок "принципово важливим".

У Ватикані винесли перший вирок через відмивання грошей

У Ватикані винесли перший вирок через відмивання грошей

Кримінальний трибунал у Ватикані засудив італійського підприємця у сфері будівництва до 2,5 років ув'язнення за використання рахунку в банку Ватикану (Інституті релігійних справ) для відмивання коштів. Про це у четвер, 27 грудня, повідомила прес-служба Святого Престолу, додавши, що вирок було винесено ще 17 грудня. Це - перший вердикт ватиканського суду у справі про відмивання грошей після того, як держава-місто запровадила кримінальну відповідальність за цей злочин у 2010 році, повідомила агенція AP.

Підприємець Анджело Проєтті був взятий під домашній арешт у 2016 році під час розслідування ймовірного шахрайства із банкрутством його будівельної фірми Edil Ars Srl, яка виконувала роботи за контрактами для різних організацій Ватикану.

DW.COM

Папа Римський Франциск запевнив, що виступає на боці жертв священиків, які протягом 70 років чинили розпусні дії або ґвалтували дітей у США. Він заявив, що такі злочини мають бути покарані. (17.08.2018)

Католицька церква внесла зміни до свого катехізису. Відтепер католики офіційно виступають за скасування смертної кари у всьому світі. (02.08.2018)

Влада держави-міста співпрацювала зі слідством після того, як у 2013 році було виявлено підозрілі операції з одного з рахунків Проєтті, тоді ж заарештували кошти в обсязі понад один мільйон євро. За рішенням суду, гроші були конфісковані.

У Ватикані цей судовий вирок назвали "принципово важливим" для роботи із запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму, які держава-місто розпочала в 2009 році, коли уклала відповідну угоду з Європейським Союзом. Ватикан переглянув свій кримінальний кодекс і вжив заходів для зміцнення нормативної бази свого банку, прагнучи позбутися репутації офшорної зони.

Дивитись відео 01:53
Now live
01:53 хв

[No title]

Аудіо й відео до теми

[No title]  

Реклама

Докладно

Президент США Дональд Трамп

Чи стане 2019-й роковим для Трампа?

Прогноз відомого американського політолога та історика Аллана Ліхтмана.  

Євробляхи

За місяць на митниці оформлено 11 тисяч "євроблях" - ДФС

Декому з власників довелося сплатити 8,5 тисяч гривень за уникнення адміністративної відповідальності. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  