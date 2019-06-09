У Білій Церкві відключають воду через забруднення річки інсектицидами

У місті Біла Церква у Київській області ввечері в неділю, 9 червня, відключать водопостачання через забруднення інсектицидами річки Рось, повідомила Білоцерківська районна державна адміністрація.

Як заявили в райдержадміністрації, в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області під час транспортування однієї тонни інсектициду "Нурал B" автомобіль перекинувся в притоку річки Рось. У результаті на території Погребищенського району загинула риба та інші водні тварини.

"Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до усіх жителів з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось", - наголосила адміністрація. Патрульна поліція України повідомила, що зараз робляться заміри води та локалізується можлива зона ураження.

Відключення води заплановано у Білій Церкві з 23:00 за місцевим часом. Водопостачання у місті відновиться після проведення досліджень води.