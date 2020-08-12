 У Білорусі під час протестів міліція застосувала зброю на ураження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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У Білорусі під час протестів міліція застосувала зброю на ураження

Під час акції протесту у білоруському Бресті правоохоронці застосували зброю на ураження. У МВС заявили, що на співробітників міліції напали "з арматурою в руках".

Міліцейський автозак розбиває барикади, зведені учасниками протесту у Мінську

Міліцейський автозак розбиває барикади, зведені учасниками протесту у Мінську

Під час акції протесту в Бресті співробітники правоохоронних органів Білорусі застосували зброю на ураження. Про це у середу, 12 серпня, повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

"У Бресті на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя та здоров'я співробітників зброя була застосована на ураження. Одного із нападників поранено", - йдеться у повідомленні МВС, яке цитує інформагентство "Інтерфакс-Захід".

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Понад тисячу затриманих учасників протестів за ніч

У міністерстві також повідомили, що під час акцій протесту у ніч на 12 серпня було затримано понад одну тисячу осіб і порушено 17 кримінальних проваджень за фактами нападу на співробітників правоохоронних органів. Для порівняння, за попередні два дні протестів затримали понад п'ять тисяч людей.

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Раніше цього дня державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА" повідомило про затримання "координаторів масових безладів". Один з них, згідно з повідомленням, є жителем Мінська, який координував дії своїх підлеглих з номеру у готелі "Білорусь". У МВС пізніше підтвердили цю інформацію, однак відмовилися називати інші подробиці.

Протести у 25 містах Білорусі

За даними білоруського МВС, акції протесту останньої ночі відбулися у 25 населених пунктах країни. При цьому, за даними ЗМІ, у Мінську цього разу демонстранти зібралися не у центрі столиці країни, а у трьох мікрорайонах міста: Серебрянці, Кам'яній горці та Уруч'ї. Вони зводили барикади та частково зупинили рух транспорту.

У міністерстві охорони здоров'я Білорусі повідомили, що після акцій протесту, які відбулися останньої ночі, було госпіталізовано понад 50 осіб. За дві попередніх доби до лікарень з ушкодженнями під час демонстрацій потрапили 200 людей. За даними МВС країни, під час протестів загинула одна людина, однак у правозахисному центрі "Вясна" зазначають, що ще один учасник масових акцій загинув внаслідок наїзду міліцейського автозаку.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після закриття виборчих дільниць та оголошення даних екзитполу, за якими перемогу на виборах президента здобув Олександр Лукашенко. Учасники акцій вийшли на вулиці, аби висловити незгоду із результатами виборів.

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