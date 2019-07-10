 У Білорусі масово затримують активістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

У Білорусі масово затримують активістів

У Мінську в день пікетів зі збиранням підписів за висунення в президенти опозиційних кандидатів невідомі зупинили машину опозиційного політика Миколи Статкевича. Затримання проходять в Гродно, Вітебську, Гомелі.

Білоруські міліціонери (фото з архіву)

Білоруські міліціонери (фото з архіву)

У Білорусі в неділю, 31 травня, проходять масові затримання опозиційних активістів. За даними білоруського правозахисного центру "Весна", в Мінську були затримані три члени ініціативної групи з висунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якого не зареєстрували), а також активісти незареєстрованої білоруської соціал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький і Вероніка Міщенко.

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Активістів затримують також у Гродно, Вітебську, Гомелі, Барановичах. "По країні тривають нуобґрунтовані затримання "членів ініціативної (групи - Ред.) Тихановської, "спостерігається рух міліцейської техніки до пікетів зі збору підписів", - повідомляє Telegram-канал команди Тихановського "Країна для життя". У цей день у ряді міст Білорусі планувалися пікети зі збору підписів на підтримку Тихановської.

Затримання опозиціонера Миколи Статкевича

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Миколу Статкевича, який прямував до пікету біля Комарівського ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів у президенти. Статкевич входить в ініціативну групу опозиціонера з Гомеля Володимира Непомнящих.

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На відеоролику, опублікованому в Telegram-канал NEXTA Live, за машиною, в якій перебували Статкевич і його дружина Марина Адамович, постійно слідував чорний мікроавтобус. "За нами їде міліція, нас переслідують", - коментує чоловік, який знімав відео. Коли машина зі Статкевичем зупиняється на світлофорі, вдягнені у цивільне переслідувачі під'їжджають впритул, виходять, відкривають передні двері і забирають у Адамович ключі від машини. Потім відео обривається. За даними центру" Весна", співробітники міліції чергують біля будинку опозиційного політика.

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