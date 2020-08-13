У Білорусі масово випускають затриманих під час протестів

Після чотирьох днів насильницької конфронтації силовиків з мирними протестувальниками в Білорусі починають масово звільняти людей, затриманих під час протестів. Так, зі слідчого ізолятора у місті Жодіно під ранок у п'ятницю, 14 серпня, випустили понад 100 людей, повідомляє інтернет-портал Tut.by

З ізолятора тимчасового тримання на вулиці Окрестіна у Мінську також звільняють раніше затриманих, повідомляє Telegram-канал Nexta Live. "Ізолятор переповнений. На місці чергують волонтери, які допомагають розвозити людей по домівках. Загалом вийшли 40 юнаків і 20 дівчат, повідомляється на сайті телеканалу Belsat. Волонтери кажуть, що до будівлі кілька разів під'їжджали карети швидкої допомоги", - ідеться в повідомленні, опублікованому вночі 14 серпня.

Родичі чекають біля СІЗО в Мінську

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Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

В МВС переконують, що насильства не застосовують

Між тим, за повідомленнями Nexta Live, представник МВС Білорусі, який прибув до СІЗО на Окрестіна заявив, що усіх затриманих звільнять до ранку 14 серпня. Крм того, він запевнив, що до затриманих сила не застосовуєтсья, в ізоляторах нікого не б'ють.

Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере на себе відповідальність та вибачається перед "випадково постраждалими під час акцій протестів". Водночас ситуацію в країні він порівняв з конфліктом у Нагорному Карабаху, де він служив. І де "все також почалось з мирних протестів, які вдало використовують ті, кому це потрібно", пояснив Караєв дії силовиків в Білорусі.

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Понад дві з половиною тисячі затриманих у Білорусі

Як повідомлялось, волонтери в Білорусі склали список затриманих під час мирних акцій протесту у різних містах країни. У списках на час публікації - понад 2,5 тисячі осіб. За офіційними даними, під час протестів у Білорусі затримано понад 6,7 тисячі людей. Щодо більшості затриманих інформацію родичам та близьким не надають, вони самотужки їх розшукують.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту, під час яких відбувалися сутички демонстрантів із представниками правоохоронних органів, що супроводжувалися жорстокими затриманням протестувальників. Утім протягом 13 серпня акції у Мінську та інших містах Білорусі мали мирний характер. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.