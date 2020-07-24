 У Білорусі заявили, що затримали росіян-бойовиків ПВК ″Вагнер″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Білорусі заявили, що затримали росіян-бойовиків ПВК "Вагнер"

У Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", які нібито прибули "для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії" в країні.

Білоруські правоохоронці заявили, що затримали бойовиків ПВК Вагнер

Білоруські правоохоронці заявили, що затримали бойовиків ПВК "Вагнер"

Біля Мінська в ніч на середу, 29 липня, білоруські силовики затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Ще одну особу затримали на півдні Білорусі, повідомляє інформагентство БелТА.

Читайте також: ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

"Сьогодні вночі 32 людини силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одна людина був виявлена і затримана на півдні країни. Стосовно вказаних осіб слідчим комітетом проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

У правоохоронних органах Білорусі заявили, що отримали інформацію про прибуття у країну "понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії". Зазначається, що кожен росіянин нібито мав по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи. За даними білоруських силовиків, група цих осіб прибула в Мінськ у ніч з 24 на 25 липня. Вони оселилися в одному з готелів Мінська і повинні були виселитися 25 липня. Утім, вони покинули готель 27 липня і переїхали в один з санаторіїв Мінського району.

Читайте також: У Лівії воює близько тисячі російських найманців ПВК "Вагнер" - звіт ООН

За даними адміністрації санаторію, ці особи звернули на себе увагу нехарактерними для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Ці особи не пили алкоголь, не відвідували розважальні заклади, трималися окремо від інших людей і намагалися не привертати до себе уваги. Також вони нібито невеликими групами уважно вивчили територію санаторію. Інформагентство БелТА опублікувало список з іменами цих осіб.

Читайте також: Глава МВС Лівії просить ЄС внести ПВК "Вагнер" у список спонсорів тероризму

Дивитись відео 03:01

Воювали на Донбасі, загинули в Сирії: чи бомбили США найманців "Вагнера"? (15.02.2018)

Також за темою

Weißrussland Präsidentschaftskandidat Valeri Zepkalo

Експретендент на посаду президента Білорусі Цепкало виїхав з країни 24.07.2020

Валерій Цепкало заявив, що його збираються арештувати та позбавити батьківських прав. Експретендент на посаду президента Білорусі виїхав з дітьми до Москви. Його дружина залишилася в Білорусі.

Weißrussland Minsk Blogger Sergej Tichanowskij

У Білорусі блогеру Тихановському присудили ще 15 діб арешту 23.07.2020

Блогера звинуватили в порушенні закону про масові заходи під час збору підписів за кандидатку в президенти Світлану Тихановську в Могильові.

Weißrussland Minsk Proteste und Festnahmen vor Präsidentschaftswahl

Коментар: Шефство над білоруською опозицією - слушна ідея 23.07.2020

Німецькі політики не залишаються байдужими до білоруських опозиціонерів, які зазнають утисків перед президентськими виборами. Це надважливо у часи, коли більшість країн зайняті коронавірусом, пише Єнс Турау.

Реклама

Докладно

Новий коронавірус, можливо, не викликає стійкого імунітету в людей

Чи чекати незабаром нової хвилі пандемії COVID-19

Пандемія COVID-19 застала всіх зненацька. Та зараз вірус поширюється світом швидше, ніж будь-коли раніше.  

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення Суду ЄС

У компанії Nord Stream 2 AG вважають поправки до Газової директиви Євросоюзу "незаконною дискримінацією".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  