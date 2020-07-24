У Білорусі заявили, що затримали росіян-бойовиків ПВК "Вагнер"

Біля Мінська в ніч на середу, 29 липня, білоруські силовики затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Ще одну особу затримали на півдні Білорусі, повідомляє інформагентство БелТА.

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"Сьогодні вночі 32 людини силами групи "А" КДБ при підтримці ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одна людина був виявлена і затримана на півдні країни. Стосовно вказаних осіб слідчим комітетом проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

У правоохоронних органах Білорусі заявили, що отримали інформацію про прибуття у країну "понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії". Зазначається, що кожен росіянин нібито мав по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великі важкі валізи. За даними білоруських силовиків, група цих осіб прибула в Мінськ у ніч з 24 на 25 липня. Вони оселилися в одному з готелів Мінська і повинні були виселитися 25 липня. Утім, вони покинули готель 27 липня і переїхали в один з санаторіїв Мінського району.

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За даними адміністрації санаторію, ці особи звернули на себе увагу нехарактерними для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом у стилі мілітарі. Ці особи не пили алкоголь, не відвідували розважальні заклади, трималися окремо від інших людей і намагалися не привертати до себе уваги. Також вони нібито невеликими групами уважно вивчили територію санаторію. Інформагентство БелТА опублікувало список з іменами цих осіб.

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