 У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського

Кореспондента DW у Мінську Павлюка Биковського випустили після двох діб у СІЗО та допиту. Про наступ на свободу преси говорить дружина журналіста правозахисниця Ольга Биковська.

Кореспондент DW у Мінську Павлюк Биковський

Кореспондент DW у Мінську Павлюк Биковський

Кореспондента російської редакції Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського випустили на свободу. Його звільнили у п'ятницю, 10 серпня, після двох діб у слідчому ізоляторі, перед цим допитавши. Білоруські правоохоронці затримали журналіста 8 серпня після проведення обшуку у нього вдома.

DW.COM

Кримінальна справа про незаконний доступ до платного контенту держагентства Белта - це спроба залякати й дискредитувати незалежних білоруських журналістів і ЗМІ, впевнена Наталія Макушина. (09.08.2018)

Під час обшуку в квартирі журналіста Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського слідчі вилучили комп'ютери та іншу техніку, повідомила DW дружина кореспондента у Білорусі. Його затримали на три доби. (08.08.2018)

Подружжя журналістів Биковських повідомили у Facebook про обшук, який проводять співробітники Слідчого комітету. (08.08.2018)

Затримали Биковського у рамках справи про начебто незаконний доступ до платних матеріалів державного інформаційного агентства "Белта". Загалом у цій справі у Білорусі затримували 16 журналістів.

Родичів або близьких, зокрема дружину Ольгу Биковську, до кореспондента DW не пустили. Їй дозволили лише передати чоловікові питну воду та засоби особистої гігієни. На думку правозахисниці Ольги Биковської, яка входить до ради руху "За свободу", розслідування проти її чоловіка та його колег - "це справа проти незалежних журналістів", проти "незалежної журналістики в Білорусі".

Раніше у Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства БелаПАН Ірину Левшину. Як повідомив Слідчий комітет країни, щодо неї тривають слідчі дії у цій же справі про несанкціонований доступ до платної стрічки новин "Белти". У цій справі затримали також журналіста Олексія Жукова. Слідчі повідомили про участь у слідчих діях посадових осіб редакційно-видавничої установи "Культура і мистецтво", порталу нерухомості Realt та інтернет-телебачення "АйТиВи".  7 серпня слідчі провели обшуки у видавництві найбільшого білоруського сайту новин tut.by, а також інформагентства БелаПАН.

Також за темою

Weißrussland Zeitung in einem Kiosk in Minsk

Фракція ХДС/ХСС вимагає звільнити затриманого в Білорусі журналіста DW 09.08.2018

Фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестагу закликає Білорусь пам'ятати про принципи правової держави. Затримання кореспондента DW вони вважають наступом на свободу слова.

Pavluk Bykovsky

У Мінську затримали кореспондента DW Павлюка Биковського 08.08.2018

Під час обшуку в квартирі журналіста Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського слідчі вилучили комп'ютери та іншу техніку, повідомила DW дружина кореспондента у Білорусі. Його затримали на три доби.

Weißrussland Zeitung in einem Kiosk in Minsk

Коментар: Був би журналіст, а стаття в КК Білорусі знайдеться 09.08.2018

Кримінальна справа про незаконний доступ до платного контенту держагентства Белта - це спроба залякати й дискредитувати незалежних білоруських журналістів і ЗМІ, впевнена Наталія Макушина.

Докладно

WM 2018 - Protest von Pussy Riot bei der Finale (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Pussy Riot: чому Кремль стежить за ними? (відео)

Після акції протесту під час фіналу ЧС з футболу в Москві активістки Pussy Riot відсиділи 15 діб. За що вони борються?  

Труби Північного потоку-2 у Німеччині, листопад 2017 року

Nord Stream шукає інший маршрут "Північного потоку-2"

"Північний потік-2" можуть прокласти дещо інакше. "Газпром" та партнери шукають альтернативу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  