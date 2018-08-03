У Білорусі відпустили кореспондента DW Павлюка Биковського

Кореспондента російської редакції Deutsche Welle у Мінську Павлюка Биковського випустили на свободу. Його звільнили у п'ятницю, 10 серпня, після двох діб у слідчому ізоляторі, перед цим допитавши. Білоруські правоохоронці затримали журналіста 8 серпня після проведення обшуку у нього вдома.

Затримали Биковського у рамках справи про начебто незаконний доступ до платних матеріалів державного інформаційного агентства "Белта". Загалом у цій справі у Білорусі затримували 16 журналістів.

Родичів або близьких, зокрема дружину Ольгу Биковську, до кореспондента DW не пустили. Їй дозволили лише передати чоловікові питну воду та засоби особистої гігієни. На думку правозахисниці Ольги Биковської, яка входить до ради руху "За свободу", розслідування проти її чоловіка та його колег - "це справа проти незалежних журналістів", проти "незалежної журналістики в Білорусі".

Раніше у Білорусі затримали головну редакторку інформаційного агентства БелаПАН Ірину Левшину. Як повідомив Слідчий комітет країни, щодо неї тривають слідчі дії у цій же справі про несанкціонований доступ до платної стрічки новин "Белти". У цій справі затримали також журналіста Олексія Жукова. Слідчі повідомили про участь у слідчих діях посадових осіб редакційно-видавничої установи "Культура і мистецтво", порталу нерухомості Realt та інтернет-телебачення "АйТиВи". 7 серпня слідчі провели обшуки у видавництві найбільшого білоруського сайту новин tut.by, а також інформагентства БелаПАН.