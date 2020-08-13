 У Білорусі відбуваються стихійні акції протесту на підприємствах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2020

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Новини

У Білорусі відбуваються стихійні акції протесту на підприємствах

У Мінську та інших містах Білорусі працівники виходять на стихійні акції протесту. Силові органи поки не втручаються.

Жінки з квітами в руках протестують проти насильства з боку силових органів у Мінську

Жінки з квітами в руках протестують проти насильства з боку силових органів у Мінську

У Мінську та інших містах Білорусі в четвер, 13 серпня, працівники різноманітних організацій та підприємств виходять на стихійні мітинги. Як повідомляють агентство "Інтерфакс" та білоруські ЗМІ, мітингують, зокрема, співробітники таких мінських підприємств, як "МАЗ", "Керамин" та "Белмедпрепараты".

Проти насильства також виступили медики кількох міських лікарень. На вулиці Макаєнка біля будівлі Белетелрадіокомпанії зібралися жінки в білому одязі з квітами та плакатами, їх підтримали будівельники з будівництва через дорогу. У місті Жодино протестували працівники "БелАЗу".

Протест працівників БелАЗу в Жодино

Протест працівників "БелАЗу" в Жодино

Акції у Мінську та інших містах

Співробітники Білоруської державної філармонії в Мінську вийшли на протест і виконали пісню "Магутны Божа", яку вважають неофіційним гімном Білорусі. Перед Національним художнім музеєм теж пройшла спонтанна акція. У центрі Мінська католики та православні вийшли на молитву біля собору Святого Духу.

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Люди стоять ланцюгом вздовж багатьох вулиць у Мінську та інших міст країни. У столиці Білорусі центром міста вже кілька годин проходить колонна демонстрантів. Силові органи поки що не втручаються.

Обшуки в офісах "Яндекса"

За даними агенції "Інтерфакс", невідомі озброєні люди заблокували мінські офіси інтернет-компанії "Яндекс", де перебувають кілька працівників. Згодом у компанії повідомили, що озброєні люди представились співробітниками головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі та провели обшуки в офісах компанії. "Під час обшуку жодне обладнання або документи вилучені не були. Після закінчення обшуку співробітники не затримувалися", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту та сутички демонстрантів із правоохоронними органами. Протестувальники не згодні з оприлюдненими результатами виборів глави держави, на яких, за попередніми даними ЦВК, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08 відсотка голосів, а його основна суперниця Світлана Тихановська - 10,9 відсотка.

Станом на ранок 13 серпня загальна кількість затриманих у Білорусі внаслідок акцій протесту досягла 6,7 тисячі осіб. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, 12 серпня стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту.

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