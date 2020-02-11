У Бундестазі погрожують Росії санкціями за "воєнні злочини" у Сирії

Голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав запровадити штрафні заходи щодо Москви, якщо вона не припинить авіаудари в сирійській провінції Ідліб. "Якщо злочини триватимуть, проти Росії потрібно запровадити санкції", - заявив він в інтерв'ю виданню Bild, опублікованому у вівторок, 18 лютого.

Політик, який представляє партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), назвав "ганьбою" позицію Заходу, що ігнорує дії Росії в Сирії. Крім того, своєю нинішньою позицією Захід також шкодить власним безпековим інтересам у цьому регіоні, переконаний Реттґен.

"Прицільне бомбардування мирних жителів російською авіацією є огидним воєнним злочином", - сказав він, зажадавши "максимального політичного та економічного тиску" на Москву.

Реттґен і раніше зачіпав питання можливих санкцій проти Росії через її участь у конфлікті в Сирії.

Наступ Асада в Ідлібі

Останнім часом війська сирійського правителя Башара Асада за підтримки російської авіації ведуть масштабну наступальну операцію в Ідлібі. Це останній регіон країни, що перебуває під контролем ісламістів і повстанців. На початку лютого Анкара ультимативно зажадала від Дамаска відвести урядові війська від турецьких спостережних постів в Ідлібі.

Напередодні в ООН повідомили, що з початку наступу сирійських урядових військ у грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб. Більшість біженців - жінки й діти, наголошують у ООН, передає агенція новин AFP.

Реттген хоче очолити ХДС

18 лютого стало також відомо про намір Норберта Реттґена висуватися на пост голови ХДС. Раніше можливими кандидатами на цей пост називалися Армін Лашет (Armin Laschet), Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) та нинішній міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), уточнює AFP.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про відставку Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) з посади голови ХДС. Крім того, політикиня відмовилася й від висунення власної кандидатури на пост канцлера.

ХДС входить до правлячої коаліції в Німеччині.