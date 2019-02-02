 У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

У Бундестазі запропонували шлях порятунку ракетного договору

Депутати Бундестагу з ХДС та СДПН пропонують Росії перемістити її спірні крилаті ракети на схід, а США - надати доступ інспекторам з РФ до баз в Європі.

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729

Російська крилата ракета наземного базування типу 9М729

Депутати Бундестагу від правлячих Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) пропонують Росії та США усунути небезпеку розміщення ядерних ракет в Європі. Колишній офіцер генштабу Бундесверу Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) з ХДС та заступник голови фракції СДПН із зовнішніх та оборонних питань Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) звертаються до Росії з пропозицією розмістити спірні ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8) на сході країни так, щоб вони не могли після запуску досягнути Європи. При цьому переміщення ракет має бути верифікованим, зазначили депутати, слова яких наводить видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у неділю, 3 лютого.

США ж натомість повинні надати російським фахівцям доступ до систем запуску ракет, що розташовані на території Румунії та в майбутньому будуть також розміщені в Польщі. На думку Кізеветтера та Мютценіха, це може сприяти виникненню основи довіри для проведення нових переговорів щодо роззброєння.

DW.COM

У міністерстві закордонних справ ФРН вважають, що Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності можна буде відновити, якщо Росія відмовиться від випуску ракет, які викликають занепокоєння у Заходу. (02.02.2019)

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. (02.02.2019)

Президент США не виключив, що в новому договорі буде більше учасників. Офіційне повідомлення про вихід США з чинного договору про роззброєння через шість місяців може бути направлене російській стороні 2 лютого. (02.02.2019)

Напередодні у Берліні Росію закликали відмовитися від ракети SSC-8 заради порятунку Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), за яким сторони мали ліквідувати, зокрема, ракети наземного базування середньої дальності, тобто від 500 до 5000 кілометрів. "Росія, як і раніше, має можливість відмовитися від крилатої ракети для порятунку ДРСМД", - заявили в міністерстві закордонних справ ФРН 2 лютого.

Як повідомлялося, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна також призупиняє участь в угоді. США переконані, що виробництво Росією ракети SSC-8 порушує умови ДРСМД. Москва це заперечує.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілі упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність такого кроку.

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