У Бундесверу виникли проблеми із закупівлею нових гвинтівок

У Бундесверу виникли проблеми із заміною штурмових гвинтівок G36. Жоден із представлених для тендеру різними виробниками зразків не пройшов випробування, повідомила у неділю, 14 жовтня, газета Welt am Sonntag із посиланням на лист відомства, що відповідає за закупівлі для Бундесверу.

Як зазначило відомство у листі до міністерства оборони ФРН, під час тестування зразків "попри очікування було встановлено, що представлені штурмові гвинтівки не змогли задовольнити окремі обов'язкові вимоги". Виробникам дали час до 15 лютого 2019 року для усунення недоліків. Після цього відбудуться нові випробування зброї. Через це оголошений ще в квітні 2017 року міжнародний тендер на нові гвинтівки для армії затримується на вісім місяців.

Оборонне відомство ФРН планує закупити 120 тисяч гвинтівок на суму 250 мільйонів євро. Разом з додатковим оснащенням обсяг замовлення становитиме до 400 мільйонів євро. На нові випробування зброї доведеться витратити додатково 750 тисяч євро.

Тим часом Рахункова палата Німеччини закинула міністерству оборони, що тендер оголошено лише на гвинтівки калібром 5,56 міліметра, попри те, що окремим підрозділам Бундесверу потрібна зброя більшого калібру - 7,62 міліметра. У відомстві пообіцяли врахувати ці зауваження та перевірити правильність вибору калібру. Якщо зауваження виявляться справедливими, то тендер доведеться припинити. Це означатиме, що Бундесвер не зможе замінити G36 упродовж ще декількох років.

Нагадаємо, в 2015 році глава міноборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оголосила про зняття з озброєння до 2021 року штурмової гвинтівки G36 компанії Heckler & Koch. Гвинтівка нібито мала проблеми з точністю стрільби при тривалому веденні вогню та в умовах спеки. Й хоча суд підтвердив правоту виробника, що зброя відповідала встановленим вимогам, 167 тисяч гвинтівок все ж вирішили замінити новішими зразками.