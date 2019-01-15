У Будапешті знову демонстрації проти "закону про рабство"

У столиці Угорщини в суботу, 19 січня, на вулиці вийшли тисячі людей на знак протесту політиці правлячої партії "Фідес" та прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Протест був спрямований насамперед проти змін до трудового законодавства країни, які критики уряду називають "законом про рабство". Демонстранти пронесли через центр Будапешта прапори Угорщини та ЄС, а також транспарант з написом "Нам вже досить".

Нагадаємо, протести в Угорщині почалися після того, як 12 грудня парламент країни ухвалив зміни до трудового законодавства. Закон передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з 250 до 400. Ці зміни ініціювала партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Згідно з законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Також можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати й інші методи тиску на працівників, щоб ті більше працювали. 20 грудня президент Угорщини Янош Адер підписав реформу трудового законодавства.