 У Будапешті знову демонстрації проти ″закону про рабство″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

У Будапешті знову демонстрації проти "закону про рабство"

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Угорщини, щоб виступити проти політики уряду Віктора Орбана та "закону про рабство".

Антиурядова демонстрація в Будапешті

Антиурядова демонстрація в Будапешті

У столиці Угорщини в суботу, 19 січня, на вулиці вийшли тисячі людей на знак протесту політиці правлячої партії "Фідес" та прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Протест був спрямований насамперед проти змін до трудового законодавства країни, які критики уряду називають "законом про рабство". Демонстранти пронесли через центр Будапешта прапори Угорщини та ЄС, а також транспарант з написом "Нам вже досить".

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"Рабський закон", що погіршує умови для найманих працівників, змусив тисячі угорців вийти на вулиці з протестами. Найбільше дивує реакція уряду в Будапешті, вважає Кено Ферзек. (18.12.2018)

Попри багатотисячні протести в Угорщині, президент країни підписав так званий "закон про рабство". За словами Яноша Адера, аналогічні положення є в трудових законодавствах інших країн ЄС. (20.12.2018)

Нагадаємо, протести в Угорщині почалися після того, як 12 грудня парламент країни ухвалив зміни до трудового законодавства. Закон передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з 250 до 400. Ці зміни ініціювала партія прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Згідно з законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Також можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати й інші методи тиску на працівників, щоб ті більше працювали. 20 грудня президент Угорщини Янош Адер підписав реформу трудового законодавства.

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