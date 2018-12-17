У Брунеї забиватимуть камінням за одностатевий секс

Правозахисна організація Amnesty International у середу, 27 березня, засудила нові закони, які 3 квітня набудуть чинності в Брунеї. Султан Хассанал Болкіах, котрий править монархією з 1967 року, минулого тижня схвалив рішення уряду щодо посилення покарань як за правопорушення, так і за низку діянь, що вважаються злочинами у цій країні з переважно мусульманським населенням.

Так, за одностатевий секс повнолітнім чоловікам та жінкам тепер загрожує смертна кара через забиття камінням. За подружню зраду чи зґвалтування також каратимуть смертю. За крадіжку передбачена ампутація рук та ніг. Покарання поширюються як на мешканців країни, у тому числі й неповнолітніх, так і на іноземців.

"Бруней повинен негайно зупинити запровадження цих жорстоких покарань та переглянути кримінальний кодекс у відповідності до своїх зобов'язань у галузі захисту прав людини. Міжнародне співтовариство повинно негайно засудити рішення Брунею про запровадження таких жорстких покарань", - йдеться у заяві Amnesty International, поширеній на сайті організації.

Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендує німцям, які бажають відвідати Бруней, уважно ознайомитись з чинними там законами. "Склад злочинів, згідно з законами шаріату, в окремих випадках стосується й немусульман, особливо якщо одним з учасників є мусульманин", - йдеться у повідомленні відомства.

Українські туристичні агентства пропонують тури до Брунею. Між країнами діє безвізовий режим - угоду про взаємне скасування віз було укладено в листопаді 2011 року. У січні 2017 року Бруней з візитом відвідав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.