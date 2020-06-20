У Бразилії число померлих з коронавірусом перевищило 50 тисяч

У Бразилії, яка є однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн світу, кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом SARS-CoV-2, перевищила 50 тисяч. Як повідомило ввечері у неділю, 21 червня, міністерство охорони здоров'я країни на своєму сайті, число померлих з коронавірусом становить 50617, зрісши за останню добу на 641. Кількість підтверджених випадків інфікування, за даними відомства, сягнула 1 мільйона 85 тисяч, зрісши за добу на 17,5 тисячі. За кількістю інфікованих та померлих з коронавірусом Бразилію у світі випереджають лише США.

Утім, за оцінками експертів, реальна кількість інфікованих значно вища, оскільки в Бразилії проводять відносно мало тестів, зазначає агентство новин dpa. Припускають, що реальне число інфікованих у країні є щонайменше усемеро вищим, а число померлих - удвічі більшим, ніж зафіксовано. У Бразилії проживають близько 210 мільйонів людей.

Перший випадок зараження коронавірусом у країні зафіксували 25 лютого у бізнесмена, який повернувся з Італії. Спершу в Бразилії коронавірус називали "вірусом багатих", які могли собі дозволити поїздки за кордон. Однак згодом інфекція поширилася й у бідних кварталах мегаполісів Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу, а також в інших містах країни.

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Президент Бразилії Жаір Болсонару на початку епідемії намагався применшити небезпечність коронавірусної інфекції, називаючи її "маленьким грипом", та не мав наміру запроваджувати обмеження з метою стримати поширення вірусу. Запроваджені губернаторами та мерами міст обмеження у багатьох населених пунктах країни знову пом'якшили.