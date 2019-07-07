У Бразилії помер "батько босанови"

Бразильський гітарист і співак Жуан Жілберту помер в суботу, 6 липня, в своєму будинку в Ріо-де-Жанейро у віці 88 років. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав його син Жуан Марсело Жілберту. "Мій батько помер. Його боротьба (з хворобою. - Ред.) була благородною. Він намагався зберегти свою гідність, втрачаючи самостійність", - написав він.

Жуан Жілберту вважається зачинателем стилю босанова, що є поєднанням бразильських фольклорних елементів із джазовими варіаціями. Успіх прийшов до Жілберту ще наприкінці п'ятдесятих років з появою пісні "Chega de Saudada", яка прославила і цей стиль і самого музиканта. Найбільшим хітом Жілберту вважають композицію "The Girl from Ipanema". Останні роки музикант проживав на самоті, уникаючи журналістів і публіки.