 У Бразилії за добу виявили понад 32 тисячі інфікованих COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Новини

У Бразилії за добу виявили понад 32 тисячі інфікованих COVID-19

У Бразилії зареєстрували 32091 новий випадок інфікування коронавірусом та 1272 жертви за добу. Всього у країні офіційно зафіксували 739,5 тисяч випадків зараження та понад 38 тисяч померлих від COVID-19.

Пацієнти з коронавірусом у лікарні в Бразилії

Пацієнти з коронавірусом у лікарні в Бразилії

У Бразилії зафіксували 32 091 новий випадок інфікування коронавірусом та 1 272 померлих за добу, повідомило міністерство охорони здоров'я країни, передає агенція Reuters у вівторок, 9 червня.

З початку епідемії COVID-19 у Бразилії зареєстрували 739 503 випадки зараження, що є другим світовим показником після США, а також 38 406 жертв коронавірусу. За кількістю смертей Бразилія посіла третє місце у світі після США та Великобританії.

Бразилія відновила доступ до загальної статистики захворюваності

Того ж дня Бразилія відновила доступ до загальних даних щодо захворюваності у країні. Це стало можливим завдяки відповідній постанові Верховного суду країни. Раніше уряд країни припинив публікувати дані про загальну кількість смертей та інфікувань коронавірусом. Критики називали це рішення спробою приховати справжню кількість жертв у Бразилії.

До цього ультраправий президент країни Жаір Болсонару намагався применшити небезпеку коронавірусу і назвав його "маленьким грипом". Він закликав губернаторів скасувати карантинні заходи, які негативно впливають на економіку країни. Під час карантину президент виходив на мітинги за скасування обмежувальних заходів через коронавірус. Також Болсонару погрожує виходом своєї країни з ВООЗ за прикладом США.

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