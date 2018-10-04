 У Боснії і Герцеговині почались загальні вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Боснії і Герцеговині почались загальні вибори

Громадяни Боснії і Герцоговини обирають членів президії та парламентської асамблеї країни та інших державних інститутів.

У Боснії і Герцеговині проходять загальні вибори

У Боснії і Герцеговині проходять загальні вибори

У Боснії і Герцеговині у неділю, 7 жовтня, проходять загальні вибори, на яких громадяни мають обрати членів президії та парламентської асамблеї країни, а також кандидатів в численні державні інститути. Зокрема, мають бути обрані три голови президії - по одному представнику від хорватів, боснійців і сербів. На виборах до парламентської асамблеї громадяни оберуть 42 парламентаріїв в палату представників, а також членів палати народу, що складається з 15 осіб.

DW.COM

За 23 роки Боснія і Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя. І вибори 7 жовтня навряд чи щось змінять. (06.10.2018)

Жан-Клод Юнкер попередив, що ЄС має серйозно ставитися до набуття членства країнами Західних Балкан, інакше в регіоні може спалахнути ще одна війна. (05.10.2018)

На посаду представника в президії цього року претендують 15 кандидатів. Президент Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік балотується від Союзу незалежних соціал-демократів на пост члена президії від сербів. Його конкурентом є чинний представник сербів в Президії Боснії і Герцеговини, представник партії "Союз за зміни" Младен Іванич.

Згідно з соціологічними дослідженнями, серед боснійців найбільші шанси на перемогу мають Фахрудін Радончич ("Союз за краще майбутнє") і Шефік Джаферовіч (Партія демократичних дій). Серед хорватів популярні Драган Чович ("Хорватська демократична співдружність БіГ") і Діана Зеленіка ("Хорватська демократична співдружність 1990").

У виборах на різні рівні парламенту беруть участь 69 політичних партій, 36 коаліцій і 34 незалежних кандидати. Громадяни обиратимуть з 7,5 тисячі претендентів на понад 500 державних посад. Вибори в країні проводяться раз на чотири роки.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017)

Аудіо й відео до теми

25 років боснійській війні: як розкрутилася спіраль насилля (06.04.2017)  

Також за темою

Bosnien-Herzegowina Wahlen in Bosnien

Боснія і Герцеговина перед виборами: як країна розривається між Путіним та Ердоганом 06.10.2018

За 23 роки Боснія і Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя. І вибори 7 жовтня навряд чи щось змінять.

Österreich Besuch FPÖ-Einladung Milorad Dodik Republika Srpska

Боснія і Герцеговина: лідер Республіки Сербської анонсував референдум про відділення 30.12.2016

Референдум про відділення від Боснії і Герцеговини має відбутися у першій половині 2017 року, оголосив лідер Республіки Сербської Мілорад Додік.

Реклама

Докладно

Політична реклама у Сараєві, вересень 2018 року

Боснія і Герцеговина: вибори - між Путіним та Ердоганом

За 23 роки Боснія та Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя.  

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  