У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса

Сенат Болівії у суботу, 23 листопада, затвердив рішення про проведення парламентських виборів. Згідно з новим законопроєктом, кандидатам, які займали вже були членами парламенту протягом його останніх трьох скликань, забороняється балотуватися на переобрання. Відповідно, колишній президент країни Ево Моралес не зможе брати участь у цих виборах, передає агенція dpa.

Цей законопроєкт був одноголосно ухвалений. Згідно з ним, впродовж наступних 20 днів повинні бути також обрані члени виборчої комісії країни. Тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс заявила, що підпише цей законопроєкт у неділю, 24 листопада.

Крім того, Аньєс відхилила законопроєкт партії Моралеса про амністію колишнього президента та віцепрезидента Альваро Гарсії Лінери. Утім, партія Моралеса "Рух за соціалізм" уклала угоду про діалог з тимчасовим урядом у присутності посередників з Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та католицької церкви.

Нагадаємо, 10 листопада Ево Моралес подав у відставку та втік до Мексики. Цьому передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".