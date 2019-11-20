 У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

У Болівії домовилися про парламентські вибори без Моралеса

У Болівії домовилися про проведення виборів до парламенту. Колишній президент Ево Моралес не зможе взяти у них участь. Відповідний законопроєкт про нові вибори був ухвалений одноголосно.

Експрезидент Болівії Ево Моралес не зможе взяти участь у нових парламентських виборах

Експрезидент Болівії Ево Моралес не зможе взяти участь у нових парламентських виборах

Сенат Болівії у суботу, 23 листопада, затвердив рішення про проведення парламентських виборів. Згідно з новим законопроєктом, кандидатам, які займали вже були членами парламенту протягом його останніх трьох скликань, забороняється балотуватися на переобрання. Відповідно, колишній президент країни Ево Моралес не зможе брати участь у цих виборах, передає агенція dpa.

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Ево Моралес, який пішов у відставку з посту президента Болівії, вилетів до Мексики, яка надала йому притулок. (12.11.2019)

Жанін Аньєс оголосила себе президенткою країни на перехідний період. Такий крок вона зробила через масові відставки керівництва країни, обґрунтовуючи його положенням у конституції Болівії. (13.11.2019)

Службам безпеки та силовикам варто поважати право громадян на мирні акції протесту, наголосив керівник Держдепартаменту США. Попри це в самій південноамериканській країні безлади не вщухають. (21.11.2019)

Цей законопроєкт був одноголосно ухвалений. Згідно з ним, впродовж наступних 20 днів повинні бути також обрані члени виборчої комісії країни. Тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс заявила, що підпише цей законопроєкт у неділю, 24 листопада.

Крім того, Аньєс відхилила законопроєкт партії Моралеса про амністію колишнього президента та віцепрезидента Альваро Гарсії Лінери. Утім, партія Моралеса "Рух за соціалізм" уклала угоду про діалог з тимчасовим урядом у присутності посередників з Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та католицької церкви.

Нагадаємо, 10 листопада Ево Моралес подав у відставку та втік до Мексики. Цьому передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".

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Жанін Аньєс також просить законодавців визнати недійсними попередні вибори. Тим часом експрезидент Ево Моралес закликав католицьку церкву перерахувати голоси на попередніх виборах.

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