У Берліні скасували плату за дитячі садки

Берлін став першою федеральною землею Німеччини, де з 1 серпня 2018 року повністю буде скасовано плату за дитячі садки. "Для багатьох берлінських родин має велике значення та обставина, треба платити збір за дитсадок чи ні", - заявила в понеділок, 30 липня, сенаторка Берліна з питань молоді Зандра Шерес (Sandra Scheeres).

Плату скасовано не лише за дитсадочки, але й за послуги вихователів, які організовують у власному чи винайнятому приміщенні ясла для 3-5 дітей. Тепер берлінські батьки платитимуть лише внесок за харчування своїх дітей. У більшості німецьких земель батьки платять як за харчування дітей, так і збір, що залежить від доходів родини та може сягати сотень євро на місяць.

У Берліні плату за дистадки скасовували поступово. У січні 2016 року садки стали безплатними для дітей, які народилимя до кінця 2014 року, а в 2017 році - для дітей, які народилися з 1 січня 2015 року по 30 вересня 2016 року. У деяких інших німецьких землях теж скасовують плату за дитсадки для дітей певного віку. Наприклад, у Нижній Саксонії та Гессені з 1 серпня не треба буде платити за відвідини садка малюками віком від трьох років.