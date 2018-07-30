 У Берліні скасували плату за дитячі садки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

У Берліні скасували плату за дитячі садки

Берлін став першою землею ФРН, де скасували плату за дитячі садки. Тепер батькам треба буде оплачувати лише харчування дітей.

У дитячому садку в Берліні

У дитячому садку в Берліні (фото з архіву)

Берлін став першою федеральною землею Німеччини, де з 1 серпня 2018 року повністю буде скасовано плату за дитячі садки. "Для багатьох берлінських родин має велике значення та обставина, треба платити збір за дитсадок чи ні", - заявила в понеділок, 30 липня, сенаторка Берліна з питань молоді Зандра Шерес (Sandra Scheeres).

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Перший дитячий садок для дітей з особливими потребами в Запоріжжі з'явився завдяки фінансовій допомозі уряду Німеччини. Мета проекту GIZ - допомогти, зокрема, вимушеним переселенцям. (17.05.2017)

Сюзанне Ланґ - співвласниця та виконавчий директор підприємства Mekra Lang, яке постачає автозапчастини. Але це не єдине її заняття. Понад сім років тому бізнес-леді заснувала дитсадочок - для чад своїх працівників. (07.03.2013)

Плату скасовано не лише за дитсадочки, але й за послуги вихователів, які організовують у власному чи винайнятому приміщенні ясла для 3-5 дітей. Тепер берлінські батьки платитимуть лише внесок за харчування своїх дітей. У більшості німецьких земель батьки платять як за харчування дітей, так і збір, що залежить від доходів родини та може сягати сотень євро на місяць.

У Берліні плату за дистадки скасовували поступово. У січні 2016 року садки стали безплатними для дітей, які народилимя до кінця 2014 року, а в 2017 році - для дітей, які народилися з 1 січня 2015 року по 30 вересня 2016 року. У деяких інших німецьких землях теж скасовують плату за дитсадки для дітей певного віку. Наприклад, у Нижній Саксонії та Гессені з 1 серпня не треба буде платити за відвідини садка малюками віком від трьох років.

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