У Берліні неприємно здивовані словами Путіна про українську владу

Федеральний уряд Німеччини неприємно здивований словами президента РФ Володимира Путіна про українську владу в контексті кризи в Керченській протоці, заявив у понеділок, 3 грудня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). На прес-конференції в Буенос-Айресі після саміту Великої двадцятки Володимир Путін назвав чинну владу України "партією війни", яка нібито не зацікавлена в мирному врегулюванні конфліктів.

Зайберт наголосив, що український уряд є законним і демократично обраним представником своєї країни, та залишається легітимним партнером у мінському процесі з метою розв'язання конфлікту. А анексія Криму в порушення міжнародного права здійснена саме Росією, яка також підтримує сепаратистів на Донбасі. "Тому саме там лежить головна відповідальність за кризу і насильство, що забрали стільки життів на Сході України", - зазначив Зайберт, цитує агентство dpa.

Він нагадав, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у Буенос-Айресі обговорила кризу в Керченській протоці з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Вона наголосила на необхідності надати вільного доступу до українських портів на Азовському морі.

Нагадаємо, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія обвинуватила моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи засудили інцидент із захопленням кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Уряд ФРН закликає до деескалації ситуації, вимагає звільнення українських моряків, але водночас стримано реагує на заклики Києва посилити свою військову присутність в районі Чорного та Азовського морів.