У Берліні затримали 93 людини після демонстрації проти расизму

У ніч на неділю, 7 червня, поліцейські у Берліні затримали 93 людей під час сутичок, що сталися після мирної демонстрації проти расизму. Захід завершився передчасно через велику кількість людей. В акції на Александерплац взяли участь 15 тисяч осіб, за порядком стежили 800 правоохоронців. Після завершення заходу там зібралося кілька сотень людей, зазначає агентство AFP.

За даними поліції, після того, як було затримано чоловіка за пошкодження службової машини, з натовпу в них і в перехожих поблизу полетіли каміння та пляшки. Внаслідок сутичок 28 поліцейських отримали легкі поранення, трьом з них знадобилася медична допомога у лікувальних закладах. Також було поранено фотографа, повідомляє dpa.

Крім німецької столиці, демонстрації проти расизму напередодні пройшли у Кельні, Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті, Дюссельдорфі та інших німецьких містах.

Читайте також: Багатотисячні акції проти расизму відбулися у багатьох містах Німеччини

Приводом до них стала загибель афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією у США. Незалежна експертиза показала, що чоловік помер від "асфіксії через стиснення шиї та спини". Поліцейський тиснув своїм коліном на шию Джорджа Флойда 8 хвилин 46 секунд попри те, що чоловік голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Після публікації відео затримання Флойда у США почалися масові протести проти поліцейської жорстокості.

Читайте також: У США відбулися мирні демонстрації проти расизму

