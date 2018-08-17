 У Берліні затримали росіянина за підозрою у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2018

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Новини

У Берліні затримали росіянина за підозрою у підготовці теракту

У Берліні затримали 31-річного громадянина Росії, котрий, як підозрюють, брав участь в підготовці терористичного акту в Німеччині.

Поліція Берліна затримала підозрюваного у підготовці теракту

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У столиці Німеччини затримано 31-річного чоловіка, громадянина РФ, котрий, як підозрюють, брав участь в підготовці тяжкого злочину, "що становить загрозу для держави", і вибуху на території ФРН. Про це повідомляє в середу, 22 серпня, федеральна прокуратура. Слідство перевіряє приналежність підозрюваного до однієї з ісламістських організацій. Помешкання підозрюваного обшукали. Ордер на арешт видали ще 9 серпня.

Терористичний акт підозрюваний, за даними слідства, готував із раніше затриманим у Франції чоловіком. За цими даними, вони планували виготовити вибухівку та здійснити напад у Німеччині. Через дії поліції підготовка до теракту була порушена у жовтні 2016 року, заявили у прокуратурі. Після провалу планів з підготовки двоє чоловіків вирішили роз'їхатися по різних містах - один із них переїхав до Франції. Його затримали в Марселі 18 квітня 2017 року, під час обшуку тоді було вилучено зброю, вибухівку та прапори терористичного угруповання "Ісламська держава". Французькі правоохоронці заявили тоді, що їм вдалося запобігти теракту. 

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