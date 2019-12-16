Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні запалили найбільший в Європі ханукальний світильник - ханукія. У неділю, 22 грудня, в церемонії запалювання першої свічки єврейського свята Ханука взяла участь 98-річна Марґот Фрідлендер (Margot Friedländer), яка пережила Голокост, а також голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster) і юнак з єврейської громади Берліна. На церемонії були присутні також міністр юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), а також католицький архієпископ Берліна Хайнер Кох (Heiner Koch) і колишній євангелічний єпископ Маркус Дреґе (Markus Dröge).

У своєму виступі рабин Єгуда Тайхталь (Yehuda Teichtal), що представляє рух Хабад, згадав про звільнення концтабору "Освенцім". За його словами, сьогодні можна спостерігати, як "антисемітизм знову підіймає свою потворну голову". "Але ми не поступимося цьому", - додав рабин.

Щодня до 30 грудня ввечері на світильнику буде запалюватися нова свічка, всього вісім. Дев'ята свічка посередині використовується для того, щоб від неї запалювати інші свічки. На додаток до світильника біля Бранденбурзьких воріт у німецькій столиці запалені ще 21 ханукальний світильник.