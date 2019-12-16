Біля Бранденбурзьких воріт у Берліні запалили найбільший в Європі ханукальний світильник - ханукія. У неділю, 22 грудня, в церемонії запалювання першої свічки єврейського свята Ханука взяла участь 98-річна Марґот Фрідлендер (Margot Friedländer), яка пережила Голокост, а також голова Центральної ради євреїв у Німеччині Йозеф Шустер (Josef Schuster) і юнак з єврейської громади Берліна. На церемонії були присутні також міністр юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller), а також католицький архієпископ Берліна Хайнер Кох (Heiner Koch) і колишній євангелічний єпископ Маркус Дреґе (Markus Dröge).
У своєму виступі рабин Єгуда Тайхталь (Yehuda Teichtal), що представляє рух Хабад, згадав про звільнення концтабору "Освенцім". За його словами, сьогодні можна спостерігати, як "антисемітизм знову підіймає свою потворну голову". "Але ми не поступимося цьому", - додав рабин.
Щодня до 30 грудня ввечері на світильнику буде запалюватися нова свічка, всього вісім. Дев'ята свічка посередині використовується для того, щоб від неї запалювати інші свічки. На додаток до світильника біля Бранденбурзьких воріт у німецькій столиці запалені ще 21 ханукальний світильник.
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Ханука - свято вогнів
Свято свічок
Ханука означає посвяту чи освяту. Під час свята в храмі запаюють менору, яка має весь час, тобто 8 днів, горіти. Для юдейського свята Хануки в Берліні щороку запалюють восьмисвічну менору біля Бранденбурзьких воріт. Понад тиждень вона освітлює площу на честь свята свічок.
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Ханука - свято вогнів
Ханука у місці свого народження
Святкова менора горить і біля Стіни плачу в Єрусалимі. Символ нагадує про освячення другого храму в Єрусалимі 164 року до Різдва Христового та про пов’язане з цим диво.
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Ханука - свято вогнів
Олійне диво
Маленький світильник, олії в якому мало вистачити лише на день, за переказом, горів вісім днів. Саме про це нагадують вісім свічок менори, і саме тому свято Хануки триває вісім днів. Щодня запалюється нова свічка, аж поки не засвітиться вся менора.
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Ханука - свято вогнів
Час на роздуми
Під час свята Хануки збираються віряни з юдейської спільноти, запалюють свічки й читають релігійні тексти. У синагогах також читаються хвалебні псалми та уривки з Тори, юдейської Біблії.
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Ханука - свято вогнів
Свята
Ханука - веселе свято. Воно загальне, але його святкують передусім у родинному колі, часто з друзями. З настанням темряви запалюється менора. Люди моляться, співають пісні й переповідають історії дива Хануки.
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Ханука - свято вогнів
Благословення олії
Традиційна їжа під час Хануки - смажена на олії: латкес (картопляні оладки) та суфганіот (смажені в олії пундики). За традицією, поширеною і серед діаспори, прийнято дарувати дрейдли - спеціальні дзиґи, що походять з Ізраїлю.
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Ханука - свято вогнів
Кітч і сувеніри
Окрім виготовлення традиційних ханукальних продуктів - смаколиків і дарунків, під час Хануки проводять фестивалі кітчевих виробів і сувенірів. Продаються, наприклад, плюшеві свитки Тори або менори з диснеївськими мотивами.
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Ханука - свято вогнів
Подарунки та ліхтарики
Ханука також - дитяче свято. Малечу щедро обдаровують, як, скажімо, на цьому знімку, зробленому в Шанхаї. Передусім, солодощами та ліхтариками, якими можна ще й гратися. В Ізраїлі на час Хануки зачиняються всі школи, хоча крамниці та установи продовжують працювати.
Автор: Забіне Пешель, Клаус Кремер