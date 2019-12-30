У Берліні "заморозили" зростання орендної плати на житло на п'ять років

Палата депутатів Берліна ухвалила рішення заборонити збільшення орендної плати на житло у місті протягом п'яти років. За відповідне рішення у четвер, 30 січня, проголосували 85 зі 150 парламентарів.

При цьому закон навіть змушує за певних обставин до зниження орендної плати, якщо вона буде "занадто високою". Ухвалений документ стосуватиметься близько 1,5 мільйона квартир у місті, пише інформаційне агентство AFP.

Це перший подібний закон, ухвалений серед німецьких федеральних земель. Він був ухвалений коаліцією з соціал-демократів, "Лівих" та Зелених.

Житло в Берліні за цінами 2019 року

Закон набуде чинності вже навесні, однак частина, яка стосується необхідності зменшення орендної плати, буде запроваджена на дев'ять місяців пізніше. "Заморозка" цін на ринку оренди житла буде зафіксована на рівні 18 червня 2019 року.

Нові правила не розповсюджуватимуться на новобудови, які були введені в експлуатацію з 2014 року. Вони також не діятимуть для так званих соціальних квартир, житла організацій, які надають соціальну допомогу, та квартир у гуртожитках.

ХДС проти заморозки цін на житло

У Християнсько-демократичному союзі (ХДС) заявили після ухвалення закону про свій намір подати скаргу щодо конституційності рішення до Конституційного суду Німеччини. Заступник голови фракції цієї політичної сили Ульріх Ланґе (Ulrich Lange) зазначив, що цей закон гальмуватиме будівництво нового житла у місті та налякає інвесторів.

З гострою критикою закону також виступили представники галузі нерухомості. Роберт Момберґ (Robert Momberg), генеральний директор Асоціації будівельної індустрії "Схід" (Bauindustrieverbandes Ost) зазначив, що закон зашкодить робочим містам у місті, а також у підсумку стане причиною зростання орендної плати та дефіциту житлової площі в столиці Німеччини.

Історія "житлового питання" у Берліні

Дебати щодо зависокої вартості оренди житла у Берліні тривають вже декілька років. Так, у 2016 році набрав чиності закон, метою якого було прибрати з ринку нерухомості якомога більше квартир, що здаються в подобову оренду.

Однак зростання цін і пов'язане із цим соціальне напруження це не зупинило, і вже у квітні минулого року близько 40 тисяч мешканців Берліна вийшли на акцію протесту проти підвищення орендної плати на житло.

Не менш гарячі суперечки викликало рішення мерії німецької столиці знести місцеві дачі і побудувати на їхньому місці школи та дитячі садки.