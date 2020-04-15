У Берліні заборонили масштабну демонстрацію проти карантинних обмежень

Влада Берліна у середу, 26 серпня, заборонила проведення масштабної демонстрації противників обмежувальних заходів, запроваджених у Німеччині через епідемію коронавірусної хвороби. Заборонено також і менші за заявленою кількістю учасників акції, що мали відбутися в столиці Німеччини також 29 серпня.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel), рішення ухвалене через очікування масових порушень чинних норм гігієни та дистанціювання. Акції 1 серпня у Берліні показали, що їхні учасники свідомо не дотримувалися встановлених норм, додав міністр.

"Це - не рішення проти свободи зібрань, а рішення на користь захисту від інфекції", - зазначив Ґайзель, цитує агентство новин dpa. За його словами, не можна заперечувати того факту, що пандемія все ще присутня в Німеччині, а кількість інфікованих знову зростає.

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Нагадаємо, 1 серпня в Берліні відбулася масштабна демонстрація противників карантинних обмежень, в якій взяли участь десятки тисяч людей, а також великий мітинг. Поліція була змушена достроково припинити обидві акції через порушення учасниками чинних норм гігієни та дистанціювання.

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