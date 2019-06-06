 У Берліні десятки тисяч робітників вимагали справедливої економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

У Берліні десятки тисяч робітників вимагали справедливої економіки

Одна з головних вимог учасників організованої профспілками акції стало гарантування робочих місць під час перебудови економіки й переходу на цифрові технології.

Учасники акції профспілок у Берліні

Учасники акції профспілок у Берліні

Десятки тисяч працівників вийшли на організовану профспілками акцію протесту в Берліні. У суботу, 29 червня, учасники заходу зібралися в столиці Німеччини поблизу Бранденбурзьких воріт, вимагаючи справедливої перебудови економіки. Серед іншого вони вимагали широкого обговорення таких тем, як новий курс у енергетиці та в транспортній галузі, а також перехід до цифрової економіки.

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Мітингарі наголошували на важливості збереження робочих місць під час структурних змін в економіці. За даними профспілки IG Metall, що була організатором заходу, на вулиці Берліна вийшло понад 50 тисяч громадян, котрі прибули з різних куточків Німеччини. Натомість у поліції говорять про "багато тисяч" маніфестантів, передає агенція новин dpa.

Під час акції демонстранти вимагали для себе від працедавців та політиків "кваліфікації замість звільнень". Саме політикам та роботодавцям закидалися значні прорахунки під час нинішніх змін у структурі економіки, передає агенція новин AFP.

Підтримати акцію вийшли також представники кількох спілок захисників довкілля, а також релігійні організації. Дехто з учасників застерігав від того, щоб дедалі активніший перехід на цифрові технології в виробництві та економіці не призвів до збільшення кількості звільнень. Це може загрожувати розколом суспільства, застерігали учасники.

На думку мітингарів, Німеччина "потребує масштабних інвестицій" у відновлювальну енергетику, в розвиток і розбудову мережі громадського транспорту, в енергомережі, у зміну мобільності населення та в розробку товарів майбутнього, передає агенція новин epd.

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