 У Берліні відсвяткували 70-річчя зняття радянської блокади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2019

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Новини

У Берліні відсвяткували 70-річчя зняття радянської блокади

У святкуванні зняття блокади Західного Берліна на території колишнього аеропорту Темпельгоф взяли участь мер міста, міністр юстиції ФРН, а також найвідоміший льотчик часів функціонування повітряного мосту.

Колишній льотчик Гейл Халворсен поряд з пам'ятником на честь повітряного мосту в Берліні

Колишній льотчик Гейл Халворсен поряд з пам'ятником на честь повітряного мосту в Берліні

На території колишнього аеропорту Темпельгоф в Берліні у неділю, 12 травня, відбулася церемонія з нагоди 70-річчя завершення блокади міста Радянським Союзом. У заході взяли участь тисячі людей. Його відвідали, зокрема, мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller) і міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katharina Barley).

"Завдяки повітряному мосту неможливе стало можливим", - заявила Барлі. На святкування прибув також 98-річний колишній американський пілот Гейл Халворсен, який брав участь в 1948-1949 роках в операції авіапостачання західній частині Берліна продовольства.

Під час урочистих заходів з нагоди річниці зняття блокади

Під час урочистих заходів з нагоди річниці зняття блокади

Халворсен вигадав спосіб скидати на підльоті до аеропорту саморобні парашутики з солодощами для дітей, завдяки чому транспортні літаки союзників стали називати в народі "родзинкові бомбардувальники" (Rosinenbomber). На честь колишнього льотчика тепер назвали бейсбольний майданчик в Темпельгофі. Саме в діючому тоді аеропорту Темпельгоф приземлялися "родзинкові бомбардувальники".

Майже 280 тисяч польотів

Солдати Бундесверу під час святкування

Солдати Бундесверу під час святкування

В кінці червня 1948 року радянська військова комендатура заборонила автомобільне, водне і залізничне сполучення між східною і західною частинами Берліна. Західний Берлін опинився відрізаний від поставок вугілля, медикаментів і продовольства по воді і суші. Майже рік західні союзники забезпечували постачання міста за допомогою транспортних літаків. За цей час вони зробили майже 280 тисяч рейсів в Темпельгоф і доставили понад два мільйони тонн гуманітарного вантажу. У підсумку Радянський Союз зняв блокаду Західного Берліна 12 травня 1949 року.

Дивитись відео 01:12

Літаки з СРСР у музеї під Берліном (29.08.2018)

  • Історія прямо з пічки

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Імітація історії

    "Чекпойнт Чарлі" належить до найпотужніших магнітів для туристів у німецькій столиці. Після побудови Берлінського муру 1961 року тут відкрився пропускний пункт між Східним та Західним Берліном - передусім для військових та дипломатів. Гості зі всього світу залюбки поринають у жахіття "холодної війни" та фотографуються на тлі театралізованої історичної куліси.

  • Не лишилося нічого справжнього

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Не лишилося нічого справжнього

    Адже справжнього на "Чекпойнт Чарлі" вже майже нічого не лишилося: прикордонники - це не службовці держбезпеки, а актори. Вахта - це теж муляж, так само як і відома табличка, яка застерігає, що ви залишаєте колишній американський сектор. Табличка, яку на початку 1991 року демонтували американські солдати, розміщена в приватному музеї за кілька метрів від цього місця.

  • Оригінал - у районі Целендорф

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Оригінал - у районі Целендорф

    Справжній будиночок прикордонників був вивезений іще до возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року. Нині його виставлено в "Музеї союзників", що в 10 кілометрах від "Чекпойнт Чарлі". Зовсім поруч з цим музеєм розташовано менш відомий колишній КПП "Браво". Тут починалася транзитна дорога , яка поєднувала Західний Берлін та КПП "Альфа" на кордоні між Західною та Східною Німеччиною.

  • Історичне значення

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Історичне значення

    Роками в Берліні сперечаються щодо того, чи відповідає "туристичний цирк", як його якось назвав архітектор Ларс Крюкеберґ, історичному значенню "Чекпойнт Чарлі". Але що має бути на цьому місці? Дискусія спалахнула знову, адже незабаром збираються продати дві земельні ділянки, які межують з історичним місцем.

  • Філейні земельні ділянки в центрі Берліна

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    "Філейні" земельні ділянки в центрі Берліна

    Центральне розташування обох сусідніх земельних ділянок у самому центрі Берліна робить їх дуже бажаними для забудовників. Берлінський парламент хоче, аби тут постав офіційний музей, присвячений "холодній війні". Досі існує лише приватний. Але на цьому єдність депутатів Берліна завершується. Неодностайні між собою навіть члени уряду цього міста-федеральної землі.

  • Пострадянські олігархічні кола

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Пострадянські олігархічні кола

    У Лівій партій пропонують експропріювати ділянки. Зелені пропонують, аби їх за ринковою ціною викупило місто. Обидві партії відкидають пропозицію соціал-демократів - передати ділянки інвестору Trockland. Його бізнес-конструкт пов'язаний і з пострадянськими олігархами. Критики цього є як в берлінському керівництві, так і в опозиції. Але місто поки що тримається планів співпраці з Trockland.

  • Хард-рок чи історія

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Хард-рок чи історія

    Критику викликають і наміри інвестора - при чому не архітектурний план, а використання території. Окрім музею, житла та магазинів, Trockland хоче відкрити в новій будівлі мережевий Hardrock-Hotel. Багато хто вважає це недоречним. У міському керівництві тепер кажуть, що й ця частина території має бути музеєм. Та чи погодиться на це інвестор?

  • Дискусія без ідеології

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Дискусія без ідеології

    Опозиція у парламенті Берліна побоюється ще й іншого: передусім християнські демократи та ліберали занепокоєні тим, що ліва правляча коаліція може надати проекту ідеологічного забарвлення. Вони вимагають широкої дискусії. На їхню думку, лише такий підхід відповідатиме принципам німецької єдності.

  • Питання першої інстанції

    Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі"

    Питання першої інстанції

    Якщо політики домовляться щодо офіційного музею біля "Чекпойнт Чарлі", то він стане вже другим музеєм, присвяченим цій темі. Лише за 50 метрів від колишнього КПП розташований приватний "Музей муру - Дім біля "Чекпойнт Чарлі". Він існує з 1963 року і документує розділ міста у "холодній війні", смертоносне зведення кордону комуністичним режимом у НДР, втечу та спротив.

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


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