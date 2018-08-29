У Берліні відсвяткували 70-річчя зняття радянської блокади

На території колишнього аеропорту Темпельгоф в Берліні у неділю, 12 травня, відбулася церемонія з нагоди 70-річчя завершення блокади міста Радянським Союзом. У заході взяли участь тисячі людей. Його відвідали, зокрема, мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller) і міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katharina Barley).

"Завдяки повітряному мосту неможливе стало можливим", - заявила Барлі. На святкування прибув також 98-річний колишній американський пілот Гейл Халворсен, який брав участь в 1948-1949 роках в операції авіапостачання західній частині Берліна продовольства.

Під час урочистих заходів з нагоди річниці зняття блокади

Халворсен вигадав спосіб скидати на підльоті до аеропорту саморобні парашутики з солодощами для дітей, завдяки чому транспортні літаки союзників стали називати в народі "родзинкові бомбардувальники" (Rosinenbomber). На честь колишнього льотчика тепер назвали бейсбольний майданчик в Темпельгофі. Саме в діючому тоді аеропорту Темпельгоф приземлялися "родзинкові бомбардувальники".

Майже 280 тисяч польотів

Солдати Бундесверу під час святкування

В кінці червня 1948 року радянська військова комендатура заборонила автомобільне, водне і залізничне сполучення між східною і західною частинами Берліна. Західний Берлін опинився відрізаний від поставок вугілля, медикаментів і продовольства по воді і суші. Майже рік західні союзники забезпечували постачання міста за допомогою транспортних літаків. За цей час вони зробили майже 280 тисяч рейсів в Темпельгоф і доставили понад два мільйони тонн гуманітарного вантажу. У підсумку Радянський Союз зняв блокаду Західного Берліна 12 травня 1949 року.

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