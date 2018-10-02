 У Берліні відзначають 30-річчя падіння Берлінського муру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2019

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Новини

У Берліні відзначають 30-річчя падіння Берлінського муру

Програму святкового тижня відкриє промова бургомістра Берліна на Александерплац, де 30 років тому сотні тисяч жителів НДР виступили на захист демократії.

Відрізок Берлінської стіни на сході німецької столиці (архівне фото)

Відрізок Берлінської стіни на сході німецької столиці (архівне фото)

У Берліні в понеділок, 4 листопада, почалися заходи, присвячені 30-річчю падіння Берлінського муру. Святкування триватиме тиждень - до 10 листопада. На відвідувачів чекають понад 200 заходів на сімох майданчиках. В програму входять, зокрема, інсталяції, виставки, презентації книг, авторські читання, поетичний слем. Одна з найбільших інсталяцій - "Хмара" біля Бранденбурзьких воріт, що складається з близько 30 тисяч послань, в яких жителі і гості Берліна минулого літа поділилися своїми бажаннями, надіями, спогадами й уявленнями про майбутнє.

Офіційне відкриття програми відбудеться о 17.30 за місцевим часом. На площі Александерплац виступить бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Саме тут 30 років тому сотні тисяч жителів НДР вийшли на демонстрацію на захист свободи слова та інших демократичних цінностей.

Відтак у Бундестазі відбудеться дискусія про мирну революцію в НДР, на яку запрошена колишня уповноважена уряду ФРН з архівів колишньої служби держбезпеки "штазі" Маріанне Біртлер (Marianne Birthler), що займалася в Східній Німеччині опозиційною діяльністю.

9 листопада 1989 року - день падіння Берлінського муру

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У 1989 році, через 40 років після заснування НДР, комуністичний режим перебував у глибокій політичній та економічній кризі. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лейпцига 9 жовтня 1989 року, вимагаючи свободи і демократії. 4 листопада ще більш масова демонстрація відбулася на Александерплац у Східному Берліні.

9 листопада член політбюро ЦК Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) Ґюнтер Шабовскі (Günter Schabowski) повідомив, що відтепер громадянам НДР можуть бути подані заявки на здійснення приватних поїздок за кордон без поважних причин. Тисячі людей одразу кинулися до контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Західним Берліном, влада була розгублена і незабаром дала вказівку відкрити шлагбауми.

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