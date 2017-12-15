 У Берліні відбулися антиізраїльський марш та акція проти антисемітизму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

У Берліні відбулися антиізраїльський марш та акція проти антисемітизму

Сотні демонстрантів взяли участь в акції проти антисемітизму у Берліні. Це стало відповіддю на "Марш Аль-Кудс", проведений у цей день під антиізраїльськими гаслами.

Акція проти антисемітизму у Берліні

Акція проти антисемітизму у Берліні

Кілька сотень людей у суботу, 1 червня, взяли участь у демонстрації у Берліні, виступаючи проти ісламізму та антисемітизму. За даними берлінської поліції, на площі імені Ґеорґа Ґросса у центрі Берліна зібралося близько 900 осіб.

Серед учасників акції були, зокрема, посол Ізраїлю у ФРН Джеремі Іссахаров, сенатор з внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel) та німкеня єврейського походження Марго Фрідлендер (Margot Friedländer), яка пережила Голокост. Учасники акції тримали прапори Ізраїлю та транспаранти з гаслами із засудженням антисемітизму та закликами до мирного співіснування різних релігійних конфесій, інформує агенція epd.

Напис на плакаті: Ненависть до євреїв - ніколи знову

Напис на плакаті: "Ненависть до євреїв - ніколи знову"

Ця акція стала відповіддю на проведений у суботу зранку у Берліні традиційний щорічний "Марш Аль-Кудс" (Аль-Кудс - арабська назва Єрусалима. - Ред.), який організовується противниками Ізраїлю. У ньому взяло участь кілька сотень осіб, серед яких - представники палестинських організацій у ФРН, а також ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини. Учасники цього маршу скандували, зокрема, "Ізраїль - вбивця дітей".

Марш Аль-Кудс у Берліні

"Марш Аль-Кудс" у Берліні

Щорічно в заснований аятолою Алі Хаменеї у 1979 році день Аль-Кудс, що відзначається наприкінці Рамадану, Тегеран закликає до знищення Ізраїлю і завоювання Єрусалима.

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Аудіо й відео до теми

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