У Берліні відбулися антиізраїльський марш та акція проти антисемітизму

Кілька сотень людей у суботу, 1 червня, взяли участь у демонстрації у Берліні, виступаючи проти ісламізму та антисемітизму. За даними берлінської поліції, на площі імені Ґеорґа Ґросса у центрі Берліна зібралося близько 900 осіб.

Серед учасників акції були, зокрема, посол Ізраїлю у ФРН Джеремі Іссахаров, сенатор з внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel) та німкеня єврейського походження Марго Фрідлендер (Margot Friedländer), яка пережила Голокост. Учасники акції тримали прапори Ізраїлю та транспаранти з гаслами із засудженням антисемітизму та закликами до мирного співіснування різних релігійних конфесій, інформує агенція epd.

Напис на плакаті: "Ненависть до євреїв - ніколи знову"

Ця акція стала відповіддю на проведений у суботу зранку у Берліні традиційний щорічний "Марш Аль-Кудс" (Аль-Кудс - арабська назва Єрусалима. - Ред.), який організовується противниками Ізраїлю. У ньому взяло участь кілька сотень осіб, серед яких - представники палестинських організацій у ФРН, а також ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини. Учасники цього маршу скандували, зокрема, "Ізраїль - вбивця дітей".

"Марш Аль-Кудс" у Берліні

Щорічно в заснований аятолою Алі Хаменеї у 1979 році день Аль-Кудс, що відзначається наприкінці Рамадану, Тегеран закликає до знищення Ізраїлю і завоювання Єрусалима.