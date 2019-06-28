У Берліні відбувся масштабний прайд-парад на підтримку прав ЛГБТ-спільноти

У Берліні в суботу, 27 липня, тисячі людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТІ) у рамках святкування Christopher Street Day (CSD). За даними організаторів, в яскравому марші вулицями міста взяли участь близько 150 тисяч людей, передає агенція AFP. Очікувалося, що свідками дійства стануть до 600 тисяч людей. Цьогорічний захід пройшов під девізом "Стоунволлу - 50: кожне повстання починається з твого голосу".
Учасники прайд-параду у Берліні
Учасники акції пройшлись маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні - сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло", кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами, повідомляє агенція dpa. Під час акції виступила Мелані Сі з гурту Spice Girls зі своєю групою. Про сутички під час прайду не повідомляється, однак в центрі міста через натовп було зачинено метро. Порядок під час акції забезпечували близько 800 правоохоронців.
Christopher Street Day, який щороку святкують у багатьох країнах, відзначили у Берліні вже в 41-й раз. Минулого року в демонстрації у німецькій столиці взяли участь близько 600 тисяч людей.
Під час маршу у Берліні згадували події 50-річної давности у гей-барі "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку
Нагадаємо, вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки
17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
"Права людини важливіші за традиції"
Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"
Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Вперше до ходи були залучені рухомі платформи
Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами
До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Заходи безпеки - підвищені
"Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Не обійшлось без інцидентів
Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Міжнародна підтримка з усієї Європи
Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.
-
"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"
Діалог можливий?
"Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".
Автор: Анастасія Магазова