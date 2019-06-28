У Берліні відбувся масштабний прайд-парад на підтримку прав ЛГБТ-спільноти

У Берліні в суботу, 27 липня, тисячі людей вийшли на прайд-парад проти дискримінації спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин (ЛГБТІ) у рамках святкування Christopher Street Day (CSD). За даними організаторів, в яскравому марші вулицями міста взяли участь близько 150 тисяч людей, передає агенція AFP. Очікувалося, що свідками дійства стануть до 600 тисяч людей. Цьогорічний захід пройшов під девізом "Стоунволлу - 50: кожне повстання починається з твого голосу".

Учасники прайд-параду у Берліні

Учасники акції пройшлись маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні - сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло", кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами, повідомляє агенція dpa. Під час акції виступила Мелані Сі з гурту Spice Girls зі своєю групою. Про сутички під час прайду не повідомляється, однак в центрі міста через натовп було зачинено метро. Порядок під час акції забезпечували близько 800 правоохоронців.

Christopher Street Day, який щороку святкують у багатьох країнах, відзначили у Берліні вже в 41-й раз. Минулого року в демонстрації у німецькій столиці взяли участь близько 600 тисяч людей.

Під час маршу у Берліні згадували події 50-річної давности у гей-барі "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку

Нагадаємо, вранці 28 червня 1969 року поліцейські влаштували облаву на гей-бар "Стоунволл-інн" в Нью-Йорку. Цей заклад на Крістофер-стріт слугував місцем зустрічі геїв і лесбійок. Сутички переросли в багатоденні масові заворушення. В результаті поранення отримали четверо поліцейських і невстановлене число ЛГБТІ-активістів. Протести в барі "Стоунволл-інн" стали відправною точкою становлення сучасного руху на підтримку прав ЛГБТІ.

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