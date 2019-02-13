 У Берліні відбувається страйк громадського транспорту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Берліні відбувається страйк громадського транспорту

У Берліні не працює метро, трамваї та більшість автобусів. У місті відбувається попереджувальний страйк транспортників з вимогою скорочення робочих годин і збільшення зарплатні.

На вулицях Берліна

На вулицях Берліна (фото з архіву)

Громадський транспорт Берліна вранці п'ятниці, 15 лютого, розпочав попереджувальний страйк - найбільший за останні сім років, інформує агенція dpa. Страйкарі вимагають скорочення робочих годин і збільшення зарплатні.

DW.COM

Від страйку в аеропортах Німеччини, як очікується, постраждають щонайменше 220 тисяч пасажирів. Профспілки вимагають підвищення зарплатні персоналу, що відповідає за безпеку. (15.01.2019)

Тисячі пасажирів зачепив попереджувальний страйк наземного персоналу в аеропорту німецького Гамбурга, який неочікувано напередодні увечері оголосила профспілка Verdi. Скасовано десятки рейсів. (04.02.2019)

Автобуси і трамваї залишились у депо, станції метро зачинені. У столиці Німеччини від страйку постраждали сотні тисяч жителів, котрі користуються громадським транспортом. "Страйк відбувається за планом", - заявив речник профспілки Verdi, котра закликала до протестів 14 тисяч співробітників сфери громадського транспорту в Берліні. Попереджувальний страйк має припинитися о 12 годині дня за місцевим часом.

За графіком у Берліні працюють регіональні потяги і міська електричка (S-Bahn). Також у звичному режимі працюють автобуси на околицях Берліна та пороми, котрі обслуговує берлінської транспортної компанії BVG.

Також за темою

Flughafen in Hamburg

Страйк в аеропорту Гамбурга зачепив тисячі пасажирів 04.02.2019

Тисячі пасажирів зачепив попереджувальний страйк наземного персоналу в аеропорту німецького Гамбурга, який неочікувано напередодні увечері оголосила профспілка Verdi. Скасовано десятки рейсів.

Як люди з вадами зору працевлаштовані в Німеччині (27.12.2018) 27.12.2018

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.

Auge

Успішна кар'єра попри вади зору: як цього досягають німці (відео) 27.12.2018

Німкеня Памела Пабст незряча, але це не заважає їй бути успішною адвокаткою. Відсутність зору - не завада, аби зробити кар'єру. Дивіться три неймовірні історії незрячих у ФРН.

Реклама

Докладно

Владислав Мангер

Справа Катерини Гандзюк

Хто такий Владислав Мангер, підозрюваний у причетності до вбивства херсонської активістки. 

A380

Припинення виробництва літаків A380 - крах надій

Припинення виробництва A380 ще не означає кінця європейського літакобудування, вважає Генрік Беме. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  