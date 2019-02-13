У Берліні відбувається страйк громадського транспорту

Громадський транспорт Берліна вранці п'ятниці, 15 лютого, розпочав попереджувальний страйк - найбільший за останні сім років, інформує агенція dpa. Страйкарі вимагають скорочення робочих годин і збільшення зарплатні.

Автобуси і трамваї залишились у депо, станції метро зачинені. У столиці Німеччини від страйку постраждали сотні тисяч жителів, котрі користуються громадським транспортом. "Страйк відбувається за планом", - заявив речник профспілки Verdi, котра закликала до протестів 14 тисяч співробітників сфери громадського транспорту в Берліні. Попереджувальний страйк має припинитися о 12 годині дня за місцевим часом.

За графіком у Берліні працюють регіональні потяги і міська електричка (S-Bahn). Також у звичному режимі працюють автобуси на околицях Берліна та пороми, котрі обслуговує берлінської транспортної компанії BVG.