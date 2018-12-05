У Белграді відбулися протести проти побиття опозиційного політика

У центрі Белграда в суботу, 8 грудня, відбулася акція протесту, в якій взяли участь тисячі людей. Демонстранти висловили обурення з приводу нападу на опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії, а також зажадали зміни політики з боку президента країни Александара Вучича і правлячої сербської Прогресивної партії, інформує агенція Reuters.

23 листопада група чоловіків у чорному зненацька напала на Стефановича в південному місті Крушевац. Внаслідок побиття політик зазнав незначних травм. Президент Сербії Вучич заявив, що злочинці, котрі побили Стефановича, були арештовані незабаром після інциденту. Опозиційні політики, у свою чергу, стверджують, що до побиття причетна Прогресивна партія. Представники правлячої партії категорично відкидають ці закиди.

Нагадаємо, що Александар Вучич переміг на президентських виборах в Сербії у 2016 році. Після цього його рейтинг дещо знизився, однак він залишається найпопулярнішим політиком країни, а правляча коаліція має більшість у 160 депутатських мандатів у 250-місцевому парламенті. Стратегічною метою Вучича, за його власними заявами, є членство Сербії у Євросоюзі.