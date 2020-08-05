У Бейруті могла вибухнути аміачна селітра, конфіскована з корабля бізнесмена з РФ

Влада Лівану підозрює, що аміачна селітра, вибух якої в порту Бейрута спричинив загибель понад сотні людей, могла бути конфіскована з судна, що належало російському бізнесмену. У середу, 5 серпня, ліванський телеканал LBCI з посиланням на Вищу раду безпеки Лівану повідомив, що ця речовина була конфіскована у 2014 році з судна Rhosus, котре ходило під прапором Молдови. Цю інформацію підтвердило і представництво Міжнародної федерації транспортних робітників у Новоросійську, передає агенція "Інтерфакс".
Як повідомив портал новин Першого каналу німецького телебачення Tagesschau, у 2013 на борт Rhosus завантажили 2750 тонн аміачної селітри. Судно перевозило цей вантаж з грузинського Батумі в Мозамбік.
Власник судна з Хабароська
На той час судновласником значилася кіпрська компанія Teto Shipping. Фактичним власником корабля був уродженець Хабаровська, підприємець Ігор Гречушкін, який мешкав на Кіпрі. У жовтні 2013 року корабель прибув до порту Бейрута. На його борту перебувало десять людей - капітан Борис Прокошев, громадянин Росії, та дев'ять членів екіпажу, всі - українці, повідомляє Tagesschau. Своєю чергою, в одеському фонді допомоги морякам "Ассоль" повідомили, що на борту тоді перебували вісім українців, передає видання "Медіазона".
Корабель у Бейруті затримали через порушення
Судно затримаи в Бейруті у 2014 році через грубі порушення правил експлуатації та невиплату зарплати екіпажу. При цьому сам корабель залишився в порту, а аміачну селітру з нього перемістили у один зі складів. Як повідомляє Tagesschau, на той час вже було відомо, що вантаж є небезпечним, утім його залишили на території порту.
Капітана Rhosus Бориса Прокошева та ще трьох членів екіпажу затримали. Він звернувся до Міжнародної федерації транспортних робітників. "Після того, як моряки з нашою допомогою звернулися до українського консула, п'ятеро наших співвітчизників змогли повернутися додому. Для підтримки життєдіяльності судна на борту залишилися четверо членів екіпажу: троє українців і один росіянин", - розповіла виконавча директорка фонду допомоги морякам "Ассоль" Наталія Кламм. Трьом українським морякам і росіянину-капітану дозволили виїхати з країни лише через рік.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич