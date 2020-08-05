У Бейруті могла вибухнути аміачна селітра, конфіскована з корабля бізнесмена з РФ

Влада Лівану підозрює, що аміачна селітра, вибух якої в порту Бейрута спричинив загибель понад сотні людей, могла бути конфіскована з судна, що належало російському бізнесмену. У середу, 5 серпня, ліванський телеканал LBCI з посиланням на Вищу раду безпеки Лівану повідомив, що ця речовина була конфіскована у 2014 році з судна Rhosus, котре ходило під прапором Молдови. Цю інформацію підтвердило і представництво Міжнародної федерації транспортних робітників у Новоросійську, передає агенція "Інтерфакс".

Як повідомив портал новин Першого каналу німецького телебачення Tagesschau, у 2013 на борт Rhosus завантажили 2750 тонн аміачної селітри. Судно перевозило цей вантаж з грузинського Батумі в Мозамбік.

Дивитись відео 02:21 Поділитись Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gRcQ Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Власник судна з Хабароська

На той час судновласником значилася кіпрська компанія Teto Shipping. Фактичним власником корабля був уродженець Хабаровська, підприємець Ігор Гречушкін, який мешкав на Кіпрі. У жовтні 2013 року корабель прибув до порту Бейрута. На його борту перебувало десять людей - капітан Борис Прокошев, громадянин Росії, та дев'ять членів екіпажу, всі - українці, повідомляє Tagesschau. Своєю чергою, в одеському фонді допомоги морякам "Ассоль" повідомили, що на борту тоді перебували вісім українців, передає видання "Медіазона".

Корабель у Бейруті затримали через порушення

Судно затримаи в Бейруті у 2014 році через грубі порушення правил експлуатації та невиплату зарплати екіпажу. При цьому сам корабель залишився в порту, а аміачну селітру з нього перемістили у один зі складів. Як повідомляє Tagesschau, на той час вже було відомо, що вантаж є небезпечним, утім його залишили на території порту.

Капітана Rhosus Бориса Прокошева та ще трьох членів екіпажу затримали. Він звернувся до Міжнародної федерації транспортних робітників. "Після того, як моряки з нашою допомогою звернулися до українського консула, п'ятеро наших співвітчизників змогли повернутися додому. Для підтримки життєдіяльності судна на борту залишилися четверо членів екіпажу: троє українців і один росіянин", - розповіла виконавча директорка фонду допомоги морякам "Ассоль" Наталія Кламм. Трьом українським морякам і росіянину-капітану дозволили виїхати з країни лише через рік.