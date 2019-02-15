У Барселоні сотні тисяч протестували проти суду над каталонськими діячами

Сотні тисяч людей протестували у Барселоні в суботу, 16 лютого, проти судового процесу над лідерами руху за незалежність Каталонії, який розпочався цього тижня. За даними поліції, на вулиці міста вийшли до 200 тисяч мітингувальників, організатори протесту повідомили про півмільйона учасників.

Демонстранти розмахували прапорами Каталонії, несли транспаранти з написами "Свободу політв'язням" та "Самовизначення не є злочином", повідомляє агенція AFP. Демонстрацію очолив голова каталонського уряду Кім Торра.

Протест очолив голова уряду Каталонії Кім Торра (зліва)

Суд на 12-ма каталонськими діячами - колишніми урядовцями та лідерами громадських рухів - розпочався 12 лютого у Мадриді. Їм закидають заклики до заколоту та розтрату державних коштів. Нагадаємо, що колишній голова уряду регіону Карлес Пучдемон уникнув арешту та втік до Бельгії, де зараз проживає. Перед судом, однак, постануть деякі міністри його уряду. Їм загрожує до 25 років ув'язнення.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Демонстранти вимагають звільнити лідерів руху за незалежність регіону

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент Каталонії після того, як той ухвалив декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у регіональному парламенті.