У Барселоні в сутичках з поліцією постраждали щонайменше шестеро осіб

Внаслідок сутичок радикально налаштованих протестувальників із правоохоронцями у Барселоні ввечері в суботу, 26 жовтня, було госпіталізовано щонайменше шестеро осіб. Про це із посиланням на місцеву службу порятунку повідомляє інформаціне агентство Reuters.

Під час акції протесту демонстранти, що зібралися біля будівлі управління поліції, жбурляли у правоохоронців пляшки та каміння, а також закидали їх петардами. Після цього поліцейські, озброєні щитами та кийками, спробували відтіснити протестувальників та розсіяти натовп.

За оцінками правоохоронців, близько десяти тисяч осіб взяли участь у акції, що була організована так званими Комітетами на захист республіки (CDR) - радикальною організацією, яка виступає за незалежність Каталонії від Іспанії. У вересні дев'ятьох прихильників незалежності Каталонії, пов'язаних із комітетами, затримали за підозрою у підготовці терактів.

Акція біля управління поліції була організована окремо від мирного маршу на підтримку незалежності та ув'язнених каталонських лідерів, що відбувся у Барселоні раніше цього дня за участі 350 тисяч людей. Серед них були й понад 700 голів муніципалітетів Каталонії, які також висловили свою підтримку незалежності регіону. Під час зустрічі з ними голова уряду Каталонії Жоакім Торра знову наголосив на незмінності курсу на здобуття незалежності від Іспанії. "На шляху до незалежності вороття немає", - сказав Торра, цитує агентство новин dpa.

Суботній марш був не найчисленнішим з моменту початку нової хвилі протестів у Барселоні, спричиненої засудженням лідерів руху за незалежність Каталонії за звинуваченням у заколоті. Так, 18 жовтня на вулиці міста вийшло близько 500 тисяч людей. У жорстких сутичках між радикально налаштованих протестувальниками та поліцією раніше в жовтня постраждали сотні людей з обох боків.