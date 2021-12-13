 У Балтійському морі зіштовхнулися два вантажних кораблі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2021

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Новини

У Балтійському морі зіштовхнулися два вантажних кораблі

Вантажні кораблі зіштовхнулися в ніч на 13 грудня неподалік берегів Швеції та Данії. За попередніми даними, щонайменше двоє людей опинилися за бортом.

Данське судно після аварії

Данське судно після аварії

У Балтійському морі в туманну погоду зіштовхнулися два вантажних кораблі. У результаті аварії один з них перекинувся, повідомляє в понеділок, 13 грудня dpa із посиланням на шведські медіа.

Інцидент стався поблизу шведського міста Істад і данського острова Борнгольм. Про його причини поки точної інформації немає. Зазначається, що судна зареєстровані в Данії та Великобританії.

Двоє членів екіпажу зникли безвісти

Наразі на місці аварії триває пошуково-рятувальна операція, оскільки щонайменше двох членів екіпажу одного з кораблів вважають безвісти зниклими. Повідомляється, що рятувальники чули крики людей, які опинилися за бортом. В операції бере участь команда британського судна, адже, за попередніми даними, затонув корабель з Данії, на якому якраз перебувало двоє зниклих моряків. 

"Головний пріоритет - врятувати життя", - зазначив речник морської адміністрації Швеції Йонас Францен у коментарі місцевому ЗМІ.

Шведські рятувальники також ініціювали екологічну рятувальну операцію, щоб запобігти потраплянню в море нафти та інших шкідливих речовин. Станом на ранок 13 грудня, витік шкідливих речовин не був зафіксований.

Прокуратура відкрила розслідування за підозрою "грубої недбалості під час трафіку морем", повідомили в береговій охороні.

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