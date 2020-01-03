 У Багдаді тисячі людей прощались з вбитим іранським генералом Сулеймані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2020

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Новини

У Багдаді тисячі людей прощались з вбитим іранським генералом Сулеймані

Учасники жалобної ходи розмахували іранськими прапорами та скандували "Смерть Америці". Президент Ірану заявив, що американці пожинатимуть наслідки вбивства генерала не лише зараз, а і в наступні роки.

Жалобна хода у Багдаді

Жалобна хода у Багдаді

Тисячі людей взяли участь у жалобній ході у Багдаді у суботу, 4 січня, для прощання з іранським генералом Касемом Сулеймані, які загинув напередодні внаслідок американського ракетного удару. Учасники процесії також оплакували заступника ватажка "Аль-Хашд аш-Шабі" Абу Махді аль-Мухандіса. Загалом під час ракетного удару загинуло вісім людей.

Процесія почалась від мечеті імама Муси Аль-Казима - однієї з найбільш шанованих святинь шиїтів Багдада. Її супроводжували автомобілі військових та два вертольоти. Учасники ходи несли іранські прапори, та скандували "Смерть Америці" та "Америка - це великий сатана", передає агенція AP. У жалобній ході також взяв участь прем'єр-міністр Ірака Адель Абдель Махді.

Іран погрожує США наслідками через вбивство Сулеймані

Іран погрожує США наслідками через вбивство Сулеймані

Під час ходи ворота в так звану "зелену зону" Багдада, де розташовані урядові установи, а також посольство США, були зачинені. 

Своєю чергою президент Ірану Хасан Роухані відвідав родину Сулеймані в Тегерані та висловив свої співчуття через його загибель. "Американці не зрозуміли, яку велику помилку вони зробили. Вони побачать наслідки цього злочинного діяння не лише сьогодні, але і в наступні роки", - сказав він.

Після прощання у Багдаді тіло Сулеймані доставлять до міста Ен-Наджафі на півдні Іраку, священного для мусульман-шиїтів. Після того жалобні заходи продовжаться в Ірані - тіло генерала доставлять до Тегерана, а згодом - до його рідного міста Керман на південному сході Ірану, де його й повохають у вівторок, 7 січня. 

Хасан Роухані під час відвідування будинку Сулеймані в Тегерані

Хасан Роухані під час відвідування будинку Сулеймані в Тегерані

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

У процесії взяли участь тисячі людей

У процесії взяли участь тисячі людей

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "очевидно терористичним актом".

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