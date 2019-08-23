 У багатьох країнах світу відбувається глобальний кліматичний страйк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

У багатьох країнах світу відбувається глобальний кліматичний страйк

Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату.

На кліматичній акції у Києві

На кліматичній акції у Києві

У п'ятницю, 20 вересня, у світі відбуваються масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п'ятницю вийдуть на вулиці на захист клімату та довкілля.

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Рівно рік тому школярка Грета Тунберг вперше вийшла під будівлю шведського парламенту з пікетом на захист клімату. Зараз глобальний рух Fridays for Future об'єднує близько двох мільйонів осіб. (20.08.2019)

Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW. (15.03.2019)

Глобальний страйк розпочався з демонстрацій в Австралії. Там десятки тисяч школярів не пішли до школи і натомість протестували проти заходів австралійської влади для захисту клімату, які вони вважають недостатніми. Зокрема у місті Аліс-Спрінгс сотні учасників протестів лягли на землю і прикинулися мертвими. Протестувальники вимагають ухвалити жорсткіші заходи для зменшення викидів парникових газів.

Ще один масовий протест очікується у Ньо-Йорку. Учням близько 1700 шкіл дозволили не йти на уроки заради участі у протесті. Очікується, що до нього повинна приєднатися й ініціаторка п'ятничних кліматичних протестів Грета Тунберг.

У Німеччині зареєстровано понад 500 акцій та демонстрацій у десятках міст, повідомляє агенція dpa. Одна з найбільших демонстрацій відбувається у Берліні. Очікується, що у ній візьмуть участь близько десяти тисяч учасників. Крім того, масштабні акції відбуваються в інших німецьких містах - Мюнхені, Кельні та Гамбурзі.

Українці теж вийшли на кліматичну акцію

Україна також долучилася до міжнародних кліматичних протестів. Зокрема у Києві відбувся марш на захист клімату. За даними українських ЗМІ, в акції взяли участь близько тисячі осіб.  

Учасники маршу на захист клімату у Києві

Учасники маршу на захист клімату у Києві

Ініціаторкою акцій молоді під девізом "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future) є шведська школярка Грета Тунберг . З 2018 року протягом багатьох місяців вона щоп'ятниці виходила на пікети з метою привернути увагу до захисту клімату. До її акцій приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в глобальний протестний рух. Тільки в Німеччині існує понад 230 груп "П'ятниці заради майбутнього". 

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