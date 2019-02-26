Учасникам українського відбору на "Євробачення" заборонили виступати в Росії та Криму

Національна суспільна телекомпанія України ("Суспільне") ухвалила нові правила проведення в Україні національного відбору для участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2020", що має відбутися в Нідерландах. Про це повідомляється на його сайті у середу, 15 жовтня.

Зокрема, учасники відбору не повинні мати на своєму рахунку концертної діяльності чи виступів, організованих Росією чи на її території після 15 березня 2014 року. Те ж саме стосується виступів у цей період на території окупованого Криму та інших окупованих територіях України. Крім того, учасниками забороняється планувати чи анонсувати відповідні виступи до проведення відбору та до дати фіналу конкурсу. Також учасник має гарантувати, що не здійснював в'їзд на територію Криму з порушенням законодавства України, тобто не заїжджав на територію окупованого півострова з-поза меж України.

Відбір виконавця проводитиме приватний телеканал СТБ у співпраці з "Суспільним". Для участі у конкурсі учасник має передати СТБ майнові права на пісню та фонограму, яка подається на участь у відборі, з правом їхньої передачі Європейській мовній спілці та "Суспільному".

Як повідомлялось, цього року Україна не брала участь в "Євробаченні" саме через скандал, пов'язаний з концертами в Росії. Співачка MARUV та інші двоє переможців національного відбору відмовилися підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією України. Зокрема, MARUV розповіла, що причиною рішення не їхати на "Євробачення" були "кабальні" умови договору з НСТУ. Їм заборонили гастролювати в Росії, а також, за її словами, хотіли заборонити будь-яку імпровізацію на сцені, спілкування з журналістами без узгодження з НСТУ.